حسین پور: خارگ میزبان ۳ شهید گمنام خواهد بود

خارگ- بخشدار ویژه خارگ از برگزاری مراسم استقبال از سه شهید گمنام در این جزیره خبر داد.

نگهدار حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم استقبال از سه شهید گمنام در این جزیره خبر داد و گفت: مراسم استقبال از این شهدا روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار خواهد شد و در آن جمعی از مسئولان محلی و مردم جزیره خارگ حضور خواهند داشت.

وی افزود: این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و مردم خارگ همواره با تمام وجود یاد و ایثار شهدا را پاس می‌دارند.

حسین پور ادامه داد: شهیدان گمنامی که به جزیره خارگ خواهند آمد، نمادی از ایثار و فداکاری ملت ایران در راه دفاع از میهن اسلامی هستند و این مراسم فرصتی است تا بار دیگر بر ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس تأکید کنیم.

