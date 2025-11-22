حسین پور: خارگ میزبان ۳ شهید گمنام خواهد بود

نگهدار حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم استقبال از سه شهید گمنام در این جزیره خبر داد و گفت: مراسم استقبال از این شهدا روز سهشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد و در آن جمعی از مسئولان محلی و مردم جزیره خارگ حضور خواهند داشت.
وی افزود: این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار میشود و مردم خارگ همواره با تمام وجود یاد و ایثار شهدا را پاس میدارند.
حسین پور ادامه داد: شهیدان گمنامی که به جزیره خارگ خواهند آمد، نمادی از ایثار و فداکاری ملت ایران در راه دفاع از میهن اسلامی هستند و این مراسم فرصتی است تا بار دیگر بر ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس تأکید کنیم.
نظر شما