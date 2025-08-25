به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر دوشنبه در نشست با قاسم حسن‌زاده، فرزند شهید والامقام بهمن حسن‌زاده ضمن تبریک هفته دولت با اشاره به جایگاه راهبردی جزیره خارگ در حوزه انرژی و حمل‌ونقل دریایی، گفت: تلاش برای خدمت‌رسانی صادقانه و توسعه پایدار منطقه، وظیفه‌ای مهم و خطیر است و در این مسیر توجه به خانواده‌های معظم شهدا و حفظ ارزش‌های والای آنها جزو اولویت‌های اصلی ماست.

وی افزود: فرزندان شهدا نماد ایثار و فداکاری هستند و پاسداشت حقوق و رفاه آنان، وظیفه‌ای همیشگی برای مسئولان و مدیران اجرایی است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: حفظ یاد شهدا و حمایت از خانواده‌های آنان، وظیفه‌ای همیشگی و خطیر است و تلاش برای ارتقای رفاه و خدمات برای این خانواده‌ها از اولویت‌های ماست.