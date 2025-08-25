  1. استانها
  2. بوشهر
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۶

پاسداشت خانواده‌های شهدا از اولویت‌ها در خارگ است

پاسداشت خانواده‌های شهدا از اولویت‌ها در خارگ است

خارگ- بخشدار ویژه خارگ گفت: پاسداشت خانواده‌های شهدا از اولویت‌های مسئولان در جزیره خارگ است.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر دوشنبه در نشست با قاسم حسن‌زاده، فرزند شهید والامقام بهمن حسن‌زاده ضمن تبریک هفته دولت با اشاره به جایگاه راهبردی جزیره خارگ در حوزه انرژی و حمل‌ونقل دریایی، گفت: تلاش برای خدمت‌رسانی صادقانه و توسعه پایدار منطقه، وظیفه‌ای مهم و خطیر است و در این مسیر توجه به خانواده‌های معظم شهدا و حفظ ارزش‌های والای آنها جزو اولویت‌های اصلی ماست.

وی افزود: فرزندان شهدا نماد ایثار و فداکاری هستند و پاسداشت حقوق و رفاه آنان، وظیفه‌ای همیشگی برای مسئولان و مدیران اجرایی است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: حفظ یاد شهدا و حمایت از خانواده‌های آنان، وظیفه‌ای همیشگی و خطیر است و تلاش برای ارتقای رفاه و خدمات برای این خانواده‌ها از اولویت‌های ماست.

کد خبر 6570361

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها