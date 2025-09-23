خارگ قلب مقاومت ایران در دفاع مقدس؛ حفظ شریان اقتصادی در شرایط سخت

خبرگزاری مهر - گروه استانها- حامد عرب زاده: جزیره خارگ، این نگین کوچک در خلیج فارس، از دیرباز مرکز صادرات نفت ایران و شریان حیاتی اقتصاد کشور بوده است.
با آغاز جنگ هشت ساله، دشمن به خوبی میدانست که قطع جریان نفت ایران، میتواند ستون فقرات اقتصاد کشور را زمینگیر کند. خارگ، با پایانههای نفتی و اسکلههای استراتژیک خود، تبدیل به هدف اصلی حملات هوایی و دریایی عراق شد.
جنگ نفتکشها؛ نبرد برای هر قطره طلای سیاه
دشمن با عملیاتهای شبانه و روزانه تلاش میکرد صادرات نفت ایران را متوقف کند. نفتکشها مکرراً مورد حمله موشکی و مینگذاری دریایی قرار گرفتند و اسکلههای خارگ بارها بمباران شدند.
اما کارکنان جزیره، بیتوجه به خطر، با شجاعت و همت مثالزدنی، نفت را بارگیری میکردند و هر نفتکشی را با هدایت دقیق به دریا میرساندند. هر حرکت موفق، پیروزی کوچکی در جنگ اقتصادی و نماد ایستادگی ملت ایران بود.
پاسداران و ارتشیان؛ سپر آهنین جزیره
در دل این نبرد، نیروهای نظامی و سپاه پاسداران به عنوان سپر دفاعی خارگ عمل کردند. نیروهای دریایی با اسکورت نفتکشها در خلیج فارس، حضور مستمر یگانهای موشکی و پدافندی در جزیره و عملیاتهای شبانه، اجازه ندادند دشمن حتی یک ضربه جدی به جریان صادرات نفت وارد کند.a
ایستادگی مردم جزیره
کارکنان نفت، مردان و زنانی که از صبح تا شام در شرایط جنگی سخت مشغول به کار بودند، با ایثار و فداکاری هر لحظه شجاعت خود را نشان دادند. حتی وقتی اسکلهها آتش میگرفت و بمبها اطرافشان سقوط میکرد، دست از کار نکشیدند و صادرات نفت ادامه یافت. این ایستادگی، نه تنها جریان اقتصادی کشور را حفظ کرد، بلکه روحیه ملی و همبستگی مردم ایران را به جهانیان نشان داد.
یکی از اهالی بومی جزیره خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش مردم جزیره در دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: مردم خارگ با شجاعت و همبستگی مثالزدنی هر روز در اسکلهها و تأسیسات نفتی حضور داشتند و تلاش کردند جریان حیاتی صادرات نفت کشور حتی در شرایط سخت جنگ ادامه یابد.
حمزه شنویی افزود: روحیه همکاری، ایثار و مسئولیتپذیری مردم خارگ باعث شد که حتی در پرخطرترین روزهای جنگ، امنیت محمولههای نفت حفظ شود و نقش مهمی در پشتیبانی از کشور ایفا شود.
حمزه شنویی تاکید کرد: مقاومت و صبر مردم خارگ، نمونهای بینظیر از تعهد ملی و همبستگی مردمی بود و تجربه آن روزها هنوز برای نسلهای امروز درسآموز است.
تداوم صادرات نفت؛ مقاومت اقتصادی در برابر دشمن
با وجود تهدیدهای مستمر، نفت ایران هر روز به مقاصد بینالمللی میرسید. هر نفتکشی که با موفقیت از اسکلههای خارگ حرکت میکرد، پیامی روشن به دشمن میفرستاد: اقتصاد ایران با ایستادگی و همبستگی ملت و نیروهای نظامی، شکستناپذیر است. خارگ، قلب اقتصاد کشور، تبدیل به خط مقدم مقاومت ملی و اقتصادی شده بود.
مدیر عملیات عمومی جزیره خارگ، در گفتگو با خبرنگار مهر، از نقش مؤثر کارکنان صنعت نفت جزیره در دوران هشت سال دفاع مقدس گفت و تاکید کرد: با وجود تهدیدهای هوایی و دریایی دشمن، کارکنان صنعت نفت خارگ با شجاعت و ایثار توانستند جریان حیاتی صادرات نفت کشور را حفظ کنند و نقش مهمی در پشتیبانی اقتصادی جبهههای جنگ ایفا کنند.
محمدرضا دشتیزاده افزود: خدمه نفتکشها و کارکنان تأسیسات نفتی در شرایط سخت جنگی و مسیرهای دریایی پرخطر، با پشتکار و مسئولیتپذیری، محمولههای نفت را به مقصد رساندند. همبستگی و روحیه قوی کارکنان خارگ، نمونهای بینظیر از تعهد ملی و مقاومت مردمی در هشت سال دفاع مقدس بود.
دشتیزاده تاکید کرد: تجربه آن روزها نشان میدهد که ایثار و تلاش کارکنان صنعت نفت جزیره خارگ نه تنها در حفظ امنیت صادرات نفت بلکه در تقویت روحیه ملی و حمایت از کشور، نقش کلیدی داشت.
خارگ؛ نماد شجاعت و اتحاد ملی
امروز، خارگ نه تنها نماد مقاومت اقتصادی و صنعتی ایران است، بلکه یادآور فداکاری مردان و زنانی است که در برابر حملات دشمن ایستادند. ایستادگی مردم، حضور مستمر سپاه و ارتش، و تلاش بیوقفه کارکنان نفت، درس بزرگی برای نسلهای آینده است: هر تهدیدی، هرچقدر هم بزرگ، نمیتواند اراده و همبستگی ملت ایران را شکست دهد.
بخشدار ویژه جزیره خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر، نقش مؤثر مردم و کارکنان جزیره در هشت سال دفاع مقدس را تشریح کرد و گفت: جزیره خارگ با وجود تهدیدهای هوایی و دریایی دشمن، نقش حیاتی در حفظ جریان صادرات نفت کشور ایفا کرد و توانست بهعنوان یکی از ستونهای اقتصادی ایران در جنگ، مقاوم بایستد.
نگهدار حسینپور افزود: کارکنان تأسیسات نفتی و خدمه نفتکشها با شجاعت و ایثار، محمولههای نفتی را در شرایط سخت جنگی و مسیرهای دریایی پرخطر حفظ کردند. همبستگی و روحیه ملی مردم خارگ نمونهای بارز از مقاومت مردمی در هشت سال دفاع مقدس بود.
حسینپور تاکید کرد: تجربه آن روزها نشان داد که مردم جزیره خارگ، با فداکاری و مسئولیتپذیری، نه تنها امنیت صادرات نفت را تضمین کردند، بلکه نمادی از ایستادگی و تعهد ملی در دوران دفاع مقدس شدند.
خارگ یادآور روزهایی است که هر قطره نفت با خون و شجاعت محافظت شد و نشان داد که امنیت و پیشرفت یک کشور، گاهی در دل جزایر کوچک و شرایط سخت جنگ شکل میگیرد.
