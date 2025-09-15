خارگ نماد ایستادگی در دوران دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جزیره خارگ در دوران هشت سال دفاع مقدس و همچنین جنگ ۱۲ روزه به‌عنوان خط مقدم مقاومت ملت ایران در خلیج فارس، نقشی بی‌بدیل ایفا کرد.

وی افزود: مردم خارگ در سخت‌ترین شرایط زیر بمباران‌های دشمن بعثی ایستادگی کردند و با جان‌فشانی و فداکاری‌های مثال‌زدنی، شرافت و عزت ایران اسلامی را بیمه کردند.

بخشدار ویژه خارگ ادامه داد: شهدای این جزیره از دل همین مردم برخاستند و با نثار خون پاک خود، خارگ را به «مشهد شهدا» تبدیل کردند؛ نامی که به‌حق و به دلیل فداکاری‌های ماندگار این دیار بر آن نهاده شد.

حسین‌پور با بیان اینکه مقاومت مردم خارگ در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار است، گفت: امروز دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی وظیفه دارند روایتگر این حماسه‌ها باشند و فرهنگ ایثار و مقاومت را به نسل جوان منتقل کنند.

وی اضافه کرد: در هفته دفاع مقدس همه دستگاه‌های اداری موظفند حضوری فعال در مراسم‌ها داشته باشند و با برگزاری برنامه‌های متنوع، یاد و خاطره شهدای جزیره و خانواده‌های ایثارگران را گرامی بدارند.

بخشدار ویژه خارگ همچنین بر لزوم تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران تأکید کرد و گفت: پاسداشت مقام شهدا و جانبازان، تضمین‌کننده استمرار روحیه مقاومت و ایستادگی در جامعه امروز است.

حسین‌پور در پایان خاطرنشان کرد: خارگ نماد ایثار و مقاومت در تاریخ معاصر ایران است و انتقال این پیام به نسل جوان، رسالتی خطیر برای همه دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی محسوب می‌شود.