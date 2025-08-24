  1. استانها
  2. بوشهر
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶

غبارروبی گلزار شهدای خارگ به مناسبت هفته دولت

خارگ — هم‌زمان با آغاز هفته دولت، آئین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای جزیره خارگ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر یکشنبه در حاشیه مراسم غبارروبی گلزار شهدا اظهار داشت: هفته دولت یادآور خدمت صادقانه دولتمردان و پاسداشت خون شهیدان است. حضور در گلزار شهدا و غبارروبی مزار آنان، یادآور این حقیقت است که امنیت و پیشرفت امروز ما مرهون ایثار و جانفشانی شهداست.

وی افزود: برگزاری این مراسم نشان می‌دهد راه شهدا زنده است و همه مسئولان موظف‌اند با خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم، ادامه‌دهنده مسیر آنان باشند.

بخشدار ویژه خارگ تأکید کرد: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در هفته دولت، تعهدی دوباره برای عمل به وصایای آنان و توجه جدی به ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

