زمین هدف برخورد یک طوفان خورشیدی پنهان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این رویداد حتی به ایجاد تندباد ژئو مغناطیسی منجر نشد اما چنین طوفان خورشیدی یا خروج توده تاج خورشیدی(CME) بسیار جذاب هستند زیرا تقریباً بدون ردیابی فوران و شرایط بادهای خورشیدی اطراف زمین را مختل می‌کنند. آنها به طور معمول هنگامیکه خورشید وارد مرحله افول در چرخه ۱۱ ساله خود می‌شوند، پدیدار می‌شوند. چرخه ۱۱ ساله خورشیدی اوج گیری و افول فعالیت‌های خورشیدی در یک بازه است.

به طور معمول CME در داده‌های خورشیدی مشخص است. این فوران‌ها شامل شراره‌های درخشان، تغییرات ناگهانی در نور فرابنفش یا حلقه‌های بزرگ قابل مشاهده هستند که از سطح خورشید بلند می‌شوند. به طور معمول کرونوگراف ها آنها را به شکل ساختارهای ابر مانندی که از خورشید ساطع می‌شوند، ثبت می‌کنند. مشخصات CME های پنهان برخلاف این موارد است. آنها به آرامی و بدون شراره یا هرگونه نشانه درخشان فوران می‌کنند. آنها معمول نامحسوس هستند، کند حرکت می‌کنند و به سختی ردیابی می‌شوند. به همین دلیل محققان معمولاً زمانی CME های پنهان را رصد می‌کنند که به زمین می رسند و طوفان‌های خورشیدی رامختل می‌کنند.

همین رویداد در ۲۰ نوامبر سال جاری میلادی رخ داد. سازمان NOAA آمریکا گزارش داد شرایط باد خورشیدی در آن روز تحت‌تأثیر ج ریان پرسرعت ناشی از یک حفرهٔ تاجی با قطبیت منفی همراه ترانزیت نهفته ( embedded transient) که احتمالاً نشان‌دهنده‌ی یک پرتاب جرم تاجی پنهان (stealth CME) باشد.

میدان مغناطیسی حامل باد خورشیدی، که معمولاً حدود ۴ تا ۶ نانوتسلا است، در ساعت ۱۴:۲۰ به وقت گرینویچ به ۱۸ نانوتسلا افزایش یافت. حال آنکه سرعت باد خورشیدی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر بر ثانیه، بالاتر از سطوح معمول پس‌زمینه که در نزدیکی زمین جریان دارند، بود.