وکیوم فرمینگ یا جعبه طلقی؟ راهنمای انتخاب بسته بندی طلقی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بسته‌بندی طلقی به عنوان یک عنصر کلیدی در توزیع و نمایش محصولات، نقشی اساسی در زندگی روزمره و صنایع مختلف ایفا می‌کند. این نوع بسته‌بندی که از مواد پلاستیکی شفاف ساخته می‌شود، مزیت بی‌بدیل قابل مشاهده بودن محتوای درون بسته را برای مشتری فراهم می‌سازد و به او امکان ارزیابی و خرید با اطمینان را می‌دهد.

در دنیای بسته‌بندی‌های شفاف، دو روش اصلی و مهم وجود دارد که عبارتند از: «بسته بندی وکیوم فرمینگ» و «جعبه طلقی دایکات». گرچه هر دو روش هدف مشترک نمایش و حفاظت از محصول را دنبال می‌کنند، اما تفاوت‌های عمده‌ای در فرآیند تولید، شکل ظاهری و کاربردهایشان دارند.

این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع، به مقایسه این دو تکنیک می‌پردازد تا تولیدکنندگان بتوانند بهترین انتخاب را برای محصول خود داشته باشند. صنایع وکیوم فرمینگ قائم با بیش از سه دهه سابقه در تولید انواع بسته بندی طلقی، هر دو روش را با بالاترین کیفیت ارائه می‌دهد.

۱. وکیوم فرمینگ: شکل‌دهی دقیق با استفاده از خلاء

وکیوم فرمینگ (Vacuum Forming) یکی از روش‌های اصلی شکل‌دهی به مواد پلاستیکی گرمانرم (ترموپلاستیک‌ها) است. این روش بسته‌بندی پلاستیکی شکل‌دهی شده و شفاف، انعطاف‌پذیری بسیار بالایی در طراحی و تولید ارائه می‌دهد و تقریباً به هر شکل دلخواهی قابل طراحی و ساخت است.

الف) فرآیند تولید وکیوم فرمینگ

فرآیند تولید قطعات وکیوم فرمینگ با دقت بالا و به صورت تخصصی انجام می‌گیرد:

قالب‌سازی دقیق CNC: ابتدا محصول برای تعیین ابعاد و متریال مناسب بررسی می‌شود. سپس یک طرح سه‌بعدی از قالب طراحی شده و با استفاده از دستگاه CNC، یک قالب آلومینیومی با دقت بالا ساخته می‌شود. قالب آلومینیومی به دلیل دقت بالا، سرعت بالا در تولید، عمر مفید طولانی و انتقال حرارت بهتر ترجیح داده می‌شود.

شکل‌دهی با حرارت و خلاء: ورق پلاستیکی (ترموپلاستیک‌هایی مانند PVC، PET یا HIPS) روی دستگاه وکیوم فرمینگ حرارت داده می‌شود تا نرم و انعطاف‌پذیر گردد. سپس با استفاده از قالب و ایجاد فشار منفی هوا (خلاء)، هوا بین قالب و ورق پلاستیکی تخلیه شده تا ورق کاملاً شکل و فرم قالب را به خود بگیرد.

برش و مونتاژ: در نهایت، قطعه شکل گرفته با دقت برش داده شده و آماده مونتاژ می‌شود. این فرآیند انعطاف‌پذیری بالایی در طراحی‌های پیچیده فراهم می‌کند.

ب) شکل ظاهری قطعات وکیوم فرمینگ

قطعات وکیوم فرمینگ معمولاً دارای ظاهری نرم، زیبا و منحنی‌تر هستند. گوشه‌های نرم و برجستگی‌هایی که در این قطعات ایجاد می‌شوند، لطافت خاصی به آن‌ها می‌بخشند. همچنین، این نوع بسته‌بندی به دلیل آنکه کاملاً شکل محصول را در بر می‌گیرد، حجم و فضای کمتری را اشغال می‌کند و از این رو بهره‌وری در فضا را بهبود می‌بخشد.

انواع این بسته‌بندی شامل بلیستر (پرسی و بین کارتی)، جوش هایفرکانس، کشویی، صدفی (لولایی) و استندی است.

۲. جعبه طلقی دایکات : ساختار محکم با زوایای دقیق

جعبه طلقی دایکات نوع دیگری از بسته‌بندی طلقی است که با هدف نمایش محصول در عین ارائه یک ساختار محکم و شیک تولید می‌شود.

الف) فرآیند تولید جعبه طلقی دایکات

تولید جعبه طلقی ساختاری متفاوت با وکیوم فرمینگ دارد و شبیه به تولید جعبه‌های مقوایی است، اما متریال مصرفی آن طلق شفاف است:

طراحی اولیه و قالب دایکات: پس از طراحی طرح اولیه با نرم‌افزارهای کامپیوتری، یک نمونه اولیه مقوایی ساخته و تأیید می‌شود. سپس بر اساس طرح نهایی، یک قالب دایکات ساخته می‌شود که برای اعمال برش‌ها، خطوط تا و پرفراژ ورق پلاستیکی به کار می‌رود.

برش و شکل‌دهی: با استفاده از قالب دایکات و دستگاه پرس، برش‌ها و خطوط تا در ورقه‌های پلاستیکی (PVC یا PET) ایجاد می‌شود.

مونتاژ نهایی: قطعات برش داده شده سپس از طریق روش‌های مختلفی مانند فاق و زبانه، لبه چسبانی ماشینی، چسب دوطرفه یا جوش هایفرکانس مونتاژ و سرهم می‌شوند.

ب) شکل ظاهری جعبه طلقی

جعبه‌های طلقی دایکات دارای ظاهری مسطح و با زوایای دقیق هستند. این جعبه‌ها می‌توانند در اشکال مختلفی نظیر مکعب مربع، مکعب مستطیل، چند ضلعی، استوانه‌ای و حتی هرمی طراحی شوند. در مقایسه با قطعات وکیوم فرمینگ، جعبه‌های دایکات حجم بیشتری دارند. این جعبه‌ها با نمایش محصول به شیوه یک ویترین شفاف، جذابیت بصری محصول را بالا می‌برند.

۳. مقایسه تخصصی: وکیوم فرمینگ در برابر جعبه طلقی

تفاوت‌های اصلی این دو روش در سه حوزه فرآیند تولید، شکل ظاهری و متریال، راهنمای اصلی شما برای انتخاب بسته‌بندی مناسب خواهند بود.

الف) تفاوت در فرآیند تولید ( CNC در برابر دایکات )

در فرآیند تولید وکیوم فرمینگ، قالب آلومینیومی که با دستگاه CNC ساخته شده است، به کمک حرارت و خلاء، ورق ترموپلاستیک را به شکل خود در می‌آورد. این فرآیند باعث می‌شود قطعه وکیومی با انعطاف‌پذیری بالا و جزئیات دقیق شکل بگیرد.

در مقابل، فرآیند جعبه طلقی دایکات بر اساس برش و خط تا روی ورق پلاستیکی بنا شده است. قالب دایکات با استفاده از دستگاه پرس، برش های لازم را ایجاد می‌کند تا جعبه آماده مونتاژ و تا شدن شود.

ب) تفاوت در متریال اولیه

هر دو نوع بسته‌بندی طلقی از مواد اولیه ترموپلاستیک شفاف مانند پی وی سی (PVC) و پت (PET) ساخته می‌شوند.

PVC: به دلیل ویژگی‌هایی مانند انعطاف‌پذیری و مقاومت در برابر ضربه، در هر دو روش استفاده می‌شود. به‌ویژه، در وکیوم فرمینگ برای جوش‌های هایفرکانس، استفاده از PVC ضروری است.

PET: به دلیل شفافیت بالا، مقاومت مکانیکی و قابلیت بازیافت، مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل استاندارد مواد غذایی، در تولید ظروف مواد غذایی بسیار پرکاربرد است.

۴. راهنمای انتخاب: کاربردها و مزایای هر روش

انتخاب بین وکیوم فرمینگ و جعبه طلقی باید بر اساس نیاز محصول به حفاظت، نمایش، و شکل‌دهی انجام شود:

الف) چه زمانی وکیوم فرمینگ انتخاب مناسبی است؟

وکیوم فرمینگ برای محصولاتی مناسب است که نیاز به شکل‌دهی پیچیده، حفاظت عالی و امنیت بالا دارند.

حفاظت و امنیت: انواع وکیوم (مانند جوش هایفرکانس و بلیستر پرسی) امنیت بسته‌بندی را تأمین کرده و از دستکاری و تقلب محصول جلوگیری می‌کنند.

شکل‌دهی سفارشی: برای محصولاتی که نیاز به محفظه‌ای کاملاً منطبق بر شکل خود دارند (مانند لوازم آرایشی و بهداشتی، قطعات الکترونیکی، ظروف پزشکی یا اسباب‌بازی).

بهره‌وری فضا: زمانی که کاهش حجم در انبارداری و حمل و نقل مد نظر باشد.

ب) چه زمانی جعبه طلقی دایکات انتخاب مناسبی است؟

جعبه طلقی دایکات برای محصولاتی که نیاز به یک نمایش شیک و باوقار، همراه با قابلیت چاپ مستقیم (افست ۵ رنگ یا سیلک) دارند، ایده‌آل است.

محصولات کادویی و لوکس: برای بسته‌بندی اقلام کادویی و فانتزی، جواهرات، ساعت‌ها و اقلام لوکس که ظاهر مسطح و زوایای دقیق اهمیت دارد.

طراحی‌های هندسی: برای محصولاتی که نیازمند اشکال هندسی منظم مانند مکعب مربع یا مستطیل هستند.

قابلیت استفاده مجدد: این جعبه‌ها قابلیت استفاده مجدد پس از باز شدن دارند که برای مشتریان جذاب است.

نتیجه‌گیری: راهکار کامل بسته‌بندی طلقی

هر دو روش وکیوم فرمینگ و جعبه طلقی دایکات، امکانات مهمی مانند شفافیت بالا و نمایش عالی محصول را فراهم می‌کنند، که این امر به نوبه خود باعث جلب اعتماد مشتری و افزایش فروش می‌گردد.

انتخاب نهایی به ساختار محصول و هدف بازاریابی شما بستگی دارد: آیا به دنبال یک پوشش منحنی و حفاظتی دقیق هستید (مانند وکیوم بلیستر) یا یک ویترین با زوایای دقیق و شیک (مانند جعبه طلقی)؟

صنایع وکیوم فرمینگ قائم با سابقه درخشان از سال ۱۳۷۰، به عنوان یک مجموعه کامل بسته‌بندی شناخته می‌شود که دارای واحدهای مشاوره، طراحی، قالب‌سازی CNC، تولید و مونتاژ است. این مجموعه با ارائه خدمات در هر دو حوزه وکیوم فرمینگ و تولید جعبه طلقی دایکات، می‌تواند راهکار بهینه و تخصصی را برای بسته‌بندی طلقی محصولات شما فراهم کند.

برای کسب مشاوره تخصصی در مورد انتخاب بهترین روش بسته‌بندی طلقی برای محصولات خود، می‌توانید با کارشناسان مجرب صنایع وکیوم فرمینگ قائم تماس حاصل نمایید.

