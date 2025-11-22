به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی امروز شنبه اول آذر در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی از ساعت ۱۶:۳۰ و با قضاوت سید وحید کاظمی در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف هم رفتند. این دیدار پس از یک مسابقه پرفشار و نزدیک، در وقتهای قانونی و اضافه با نتیجه یک بر یک خاتمه یافت و سرنوشت بازی به ضربات پنالتی کشیده شد.
آلومینیوم بازی را طوفانی آغاز کرد و در دقیقه ۵ توسط رضا مرزبان به گل رسید تا شاگردان سید مجتبی حسینی خیلی زود از حریف پیش بیفتند. پس از این گل، آلومینیوم تلاش کرد بازی را کنترل کند اما ملوان رفتهرفته به جریان مسابقه برگشت.
در نیمه دوم، حملات تیم مازیار زارع افزایش یافت و در دقیقه ۷۷ علیرضا رمضانی با شوتی دقیق و دیدنی دروازه آلومینیوم را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود. تلاش دو تیم در ادامه و حتی در وقتهای اضافه نتیجهای نداشت و مسابقه با همان نتیجه یک بر یک به ضربات پنالتی سپرده شد.
در ضربات پنالتی، این ملوان بود که نمایش مطمئنتری داشت و توانست با پیروزی ۴ بر ۲ آلومینیوم را شکست دهد و به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی راه یابد.
ملوان با این برد ارزشمند، به جمع ۱۶ تیم برتر جام حذفی صعود کرد و آلومینیوم وداعی تلخ با رقابتها داشت.
نظر شما