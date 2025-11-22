  1. ورزش
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۶

خیبر با شکست تیم لیگ دویی به یک هشتم نهایی رسید

تیم فوتبال خیبر با شکست تیم آکادمی تهران موفق شد جواز حضور در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال خیبر خرم‌آباد و آکادمی کیا امروز شنبه اول آذر در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی و از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه تختی آبادان با قضاوت وحید زمانی به مصاف هم رفتند؛ دیداری که در نهایت با پیروزی ۲ بر یک خیبر به پایان رسید.

شاگردان سید مهدی رحمتی در تیم خیبر خیلی زود جریان بازی را در دست گرفتند و در دقیقه ۱۵ توسط عیسی مرادی به گل نخست رسیدند. در ادامه و پیش از پایان نیمه اول، محسن سفیدچغایی در دقیقه ۴۲ اختلاف را دو برابر کرد تا خیبر با برتری مطمئن‌تری راهی رختکن شود.

در سوی مقابل، تیم آکادمی کیا با هدایت مهدی توتونچی در لحظات تلف‌شده نیمه نخست یکی از گل‌ها را جبران کرد؛ جایی که امیررضا فیروزبخت در دقیقه ۲+۴۵ موفق شد تنها گل تیمش را به ثمر برساند. تلاش‌های شاگردان توتونچی در نیمه دوم برای بازگشت نتیجه ثمری نداشت و در نهایت خیبر با حفظ برتری خود راهی مرحله بعد شد.

پس از تیم‌های سپاهان، شمس آذر، استقلال، گل گهر، پیکان، چادرملو و مس رفسنجان، خیبر هشتمین تیم لیگ برتری حاضر در مرحله یک هشتم نهایی است.

