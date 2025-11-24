تجلیل گرم مایکل بی.جردن در هالیوود؛ چادویک بوزمن فقید ستاره گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مایکل بی. جردن در سی و نهمین دوره جوایز سینماتک آمریکا که در هتل بورلی هیلتون لس‌آنجلس برگزار شد، تجلیل شد و در طول حدود ۲ ساعت با استقبال گرم چهره‌های هالیوودی، ۲۵ سال بازیگری خود را مرور کرد.

جردن در حالی که اشک‌هایش را پاک می‌کرد، هنگام دریافت سی و نهمین جایزه سینماتک آمریکا از دست همکار قدیمی‌اش رایان کوگلر گفت: چرا کسی هشدار نداد که مرور همه دوره حرفه‌ای‌ چقدر دیوانه‌کننده است!

برای جردن، که صبح را با حضور در پیاده‌روی مشاهیر و ادای احترام به دوستش، چادویک بوزمن فقید، گذراند روز پراحساسی بود. بوزمن بازیگر فیلم «پلنگ سیاه» که سال ۲۰۲۰ درگذشت، حالا ۵ سال پس از فوتش، ستاره‌ای در پیاده‌روی مشاهیر هالیوود دریافت کرد. جردن هم ستاره خود را پیش از این در سال ۲۰۲۳ دریافت کرده بود.

همان شب در مراسم بزرگداشت جردن توسط سینماتک آمریکا، دستاوردهای وی در سینما و تلویزیون در طول دهه‌ها - از اولین نقش‌هایش («وایر»، «چراغ‌های جمعه شب»، «همه فرزندان من» و اولین فیلمش «هاردبال») تا بازی درخشانش در درام مستقل کوگلر «ایستگاه فروتویل» که جردن را به ستاره‌ای تمام عیار بدل کرد - به تصویر کشیده شد و سپس نقش‌هایش در فیلم‌های پرفروش گیشه مانند «پلنگ سیاه» و سه فیلم «کرید» که او فیلم سوم را کارگردانی هم کرد و در نهایت با موفقیت عظیم «گناهکاران» امسال به اوج خود رسید، مرور شد.

فهرست بلندبالای چهره‌هایی که در این مراسم به تجلیل از جردن برخاستند، تایید کرد که صنعت سرگرمی عاشق جردن است. بن افلک با به اشتراک گذاشتن اینکه چگونه پس از تماشای «ایستگاه فروتویل»، با این بازیگر جوان تماس گرفته و به او مشاوره داده، مراسم تجلیل را آغاز کرد و گفت: آن گفتگوها برای من بسیار ارزشمندتر بودند.

ماهرشالا علی مجموعه‌ای از کلیپ‌های اولین آثار جردن را در دهه ۹۰ مرور کرد و اکتاویا اسپنسر که در نقش مادر جردن در «ایستگاه فروتویل» ظاهر شد از اینکه این فیلم چگونه به فینال رسید سخن گفت.

دنیل کالویا بازیگر «پلنگ سیاه» در سخنانش جردن را به عنوان «مشعل انسانی در زندگی واقعی» توصیف کرد و بردلی کوپر، که سال ۲۰۱۸ جایزه سینماتک آمریکا را دریافت کرد، از این واقعیت که هنوز با جردن همکاری نکرده، ابراز تاسف کرد. او با عصبانیت گفت: نه فیلمی، نه سریالی، هرگز تیک‌تاک نساخته‌ام، هیچ چیز. من فقط یک طرفدار پروپاقرص هستم که حالا، به طرز معجزه‌آسایی به یک دوست ارتقا یافته‌ام.

آنجلا باست - که نقش ملکه راموندا، «خاله» جردن را در فیلم «پلنگ سیاه» بازی کرد - و تام کروز که مانند کوپر، صرفاً یک طرفدار قدیمی این بازیگر است، نیز از طریق پیام‌های ویدیویی در این مراسم حضور داشتند.

تام کروز در این کلیپ گفت: اولین باری که کارت را دیدم، فورا برایم روشن شد که چه استعداد فوق‌العاده‌ای داری و در طول این سال‌ها شاهد رشد حرفه‌ای‌ات بوده‌ام. من استعداد، فداکاری، تمایل مداومت برای یادگیری و فراتر رفتن از مرزهای داستان‌سرایی را تحسین می‌کنم. تو شخصیت‌های اصیل و به یادماندنی زیادی را زنده کرده‌ای و همیشه با چنین عمقی و همیشه در خدمت داستان بوده ای.

کوگلر که آخرین مجری مراسم بود، با شوخی گفت: همه بازیگران دیگر از بهترین حکایات درباره جردن استفاده کردند و این باعث شد سخنرانی من کمی بی‌ارزش شود. اما کوگلر تمام تلاش خود را کرد تا ۱۳ سال همکاری، دوستی و برادری خودشان را خلاصه کند. او درباره جنبه‌های پیچیده‌تر بازی در نقش ۲ شخصیت در یک صحنه در فیلم «گناهکاران» گفت: فکر نمی‌کنم هیچ بازیگر دیگری در دنیا باشد که بتواند از پس این کار بربیاید. او این چیزها را خیلی آسان جلوه می‌دهد؛ اغلب نادیده گرفته می‌شود.

جردن روی صحنه با تشویق طولانی و تحسین‌برانگیزی که از وی شد، فرصت یافت تا اشک‌هایش را پاک کند و آرامش خود را بازیابد. او با تشکر از همه همکارانش در طول این سال‌ها، بر قدرت داستان‌سرایی برای سبک شدن در دوران سخت تمرکز کرد و گفت: یک نعمت است که از خواب بیدار شوی و کاری را انجام دهی که هر روز باید برای امرار معاش انجام دهی.

سپس وی از تونی موریسون نویسنده شهیر چنین نقل قول کرد: «اگر کتابی هست که واقعا می‌خواهید بخوانید اما هنوز نوشته نشده است، پس باید آن را بنویسید». بنابراین، بذرهایتان را بکارید، افرادتان را پیدا کنید و با آنها بسازید و به افرادی که درباره داستان‌هایی که گفته خواهد شد تصمیم می‌گیرند می‌گویم؛ جسور باشید. ریسک کنید. این داستان‌ها مهم هستند.

در این مراسم پیش از ادای احترام به جردن، دونا لانگلی رئیس یونیورسال با اهدای جایزه قدرت سینما از چارلز اچ. ریوکین، عضو انجمن تصاویر متحرک تجلیل کرد.

* فاطمه قرن آبادی