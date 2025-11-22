باید پای ریسک جوانگرایی بایستیم/در بازیهای آسیایی هم طلای مجموع نداریم

سجاد انوشیروانی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تیم ملی وزنهبرداری ایران در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی ریاض گفت: وزنهبرداری ایران با برنامه و چشمانداز آینده در حال حرکت است. با شرایطی که فدراسیون داشت، از ابتدا میدانستیم المپیک پاریس میدان سختی برای ما خواهد بود. وزنهبرداری در گذشته بخشی از پتانسیل همیشگی خود را از دست داده بود و ما وزنهبردارانی را که مدعی کسب سه سهمیه المپیک بودند، در اختیار نداشتیم.
وزنهبرداری بانوان بدون امکانات و ناگهانی تشکیل شد
او گفت: با یک اشتباه رضا دهدار یک سهمیه المپیک پاریس را از دست دادیم. پیش از المپیک تصمیم گرفتیم نسل جدید بسازیم و روی جوانان ۱۶ و ۱۷ ساله سرمایهگذاری کنیم. کار پرریسکی بود، اما آن را پذیرفتیم تا بتوانیم المپیک لسآنجلس را حفظ کنیم. اکنون در مسیر پشتوانهسازی قرار داریم. تیم ملی بانوان نیز کاملاً تغییر کرد. ابتدا کوروش باقری بهعنوان مدیر فنی کنار این تیم بود، اما همان زمان هم به این نتیجه رسیدیم که تیم بانوان ناگهانی و بدون امکانات لازم در استانها تشکیل شده است. بسیاری از نفرات از رشتههای پاورلیفتینگ و کراسفیت آمده بودند، بعضی سنوسال بالایی داشتند و برخی حتی تکنیک صحیح را نمیدانستند. آنها از ریشه وزنهبردار نبودند و طبیعی است نتیجه گرفتن با چنین تیمی سخت باشد.
ثمره جوانگرایی در بانوان را در ریاض دیدیم
رئیس فدراسیون ادامه داد: به همین دلیل با ۱۰ ماه تأخیر در تیم ملی بانوان تغییرات ایجاد کردیم. بهتدریج نسل قبلی کنار رفت و با سرمایهگذاری روی رده نوجوانان، تیم جوان شد. ثمره این جوانگرایی را امروز میبینیم؛ مهسا بهشتی با ۱۶ سال سن در دو مسابقه بحرین و ریاض و تنها با فاصله یک هفته به مدال رسید و در ریاض در یکضرب طلا گرفت. بانوان ما در بحرین مقابل نفرات اول و دوم جهان از ازبکستان، قزاقستان، کره شمالی و چین رقابت کردند و در ریاض هم برابر تیمهای بزرگسال قرار گرفتند.
به مدال آوری در ناگویا امیدوار هستیم
وی گفت: در بازیهای کشورهای اسلامی ریاض هم نفراتی اعزام شدند که پیش از آن به بازیهای آسیایی بحرین رفته بودند. تیم را پشتسرهم به دو مسابقه اعزام کردیم تا وزنهبرداران تجربه بیشتری کسب کنند و میدانهای بزرگ را ببینند. خوشبختانه نتیجه خوبی گرفتند و ما را امیدوار کردند. با روند پیشرفت بانوان در این دو مسابقه، قطعاً در ناگویا اتفاقات بزرگی رقم خواهد خورد و میتوانیم به مدالآوری آنها امیدوار باشیم.
IOC به وزنهبرداری فشار زیادی وارد میکند
او افزود: از روزی که وارد فدراسیون شدم، با هدف تغییر نسل در بخش مردان کار را آغاز کردیم تا در المپیک لسآنجلس با قدرت ظاهر شویم. در این میان اتفاقات سختی برای وزنهبرداری رخ داده است. IOC فشار زیادی روی این رشته گذاشته؛ تغییر مکرر دستههای وزنی و محدود شدن سهمیهها باعث شده حدود ۵۰ درصد سهمیهها را از دست بدهیم. تیمی که بهراحتی با شش وزنهبردار مرد در المپیک شرکت میکرد، اکنون تنها با سه نفر حضور خواهد داشت. در بخش بانوان هم همین محدودیتها وجود دارد. یعنی بهجای ۱۲ سهمیه، باید برای شش سهمیه رقابت کنیم که سه نفر از آنها بانوان هستند. این محدودیتها کار را دشوار کرده است.
رئیس فدراسیون گفت: در گذشته میتوانستیم در هر وزن دو وزنهبردار اعزام کنیم، اما امروز این امکان هم گرفته شده است. در دسته ۹۴ کیلوگرم بازیهای کشورهای اسلامی اگر علی عالیپور را هم داشتیم، در یکضرب و دوضرب طلا را از دست نمیدادیم. شاید مجموع را نمیگرفتیم اما در یکضرب و دوضرب حتماً به طلا میرسیدیم و دو وزنهبردار یکدیگر را پوشش میدادند. از سه طلای ممکن میتوانستیم حداقل دو طلا بگیریم.
امیدهای المپیکی از ناگویا جرقه خواهد خورد
انوشیروانی درباره عدم کسب طلای مجموع گفت: تلاش میکنیم تیم را به سمتی ببریم که طلای مجموع هم در دستور کار باشد. امیدواریم در اوزان بیشتر به طلای مجموع برسیم. تیم جوان شده و باید پای ریسک آن بایستیم، اما به این تیم امید زیادی داریم. از ابتدا هم تأکید کردیم که نتیجهگیری واقعی وزنهبرداری از بازیهای آسیایی ناگویا آغاز میشود. همه امیدهای المپیکی ما از ناگویا جرقه خواهد خورد و تمرکز اصلی هم روی این مسابقات است. به وزنهبرداران جوان میدان دادیم تا تجربه کسب کنند.
در بازیهای آسیایی ناگویا مدال مجموع نداریم
وی درباره وضعیت دسته فوق سنگین گفت: در مسابقات جهانی نروژ و بازیهای کشورهای اسلامی در دسته فوق سنگین بدشانسی آوردیم. مصدومیت دو ملیپوش داوودی و شریفی باعث شد توقعمان در کسب مدال برآورده نشود. با این حال فکر میکنم عملکرد جوانان تا اینجا خوب بوده است. نقطه قوت تیم این است که در هر وزن دو یا سه وزنهبردار داریم. آزمون سخت ما بازیهای آسیایی ناگویاست و مطمئنم وزنهبرداران در آنجا اتفاقات بزرگی رقم میزنند. در بازیهای آسیایی ناگویا مدال مجموع نداریم، اما وزنهبرداران میتوانند با گرفتن دو مدال طلا در یکضرب و دوضرب، دو بار سرود ایران را پخش کنند.
با ریکاوری خیلی کم در دو مسابقه شرکت کردیم
انوشیروانی با اشاره به فشردگی مسابقات گفت: در این مدت فشار مسابقات بسیار بالا بود. ابتدا مسابقات جهانی نروژ را داشتیم، سپس بازیهای آسیایی بحرین و تنها ۲۰ روز بعد بازیهای کشورهای اسلامی. وزنهبرداری رشتهای سنگین است و فشار تنها مربوط به روز مسابقه نیست. پیش از نروژ، تیم ملی دو ماه در تمرینات سنگین اردو بود تا به رکوردهای جدید برسد. سپس فشار روانی و رقابت با حریفان کار را سختتر کرد. وزنهبرداران حتی بعد از مسابقات جهانی هم به خانههایشان نرفتند و دوباره تمرینات را آغاز کردند. ریکاوری در فاصلههای کوتاه در وزنهبرداری بسیار دشوار است و از نظر جسمی و روانی تأثیر زیادی میگذارد. بنابراین طبیعی بود که وزنهبرداران کمی افت داشته باشند.
روند رشد وزنهبرداران بررسی شود
رئیس فدراسیون وزنه برداری درباره نگرانی از عدم کسب طلای مجموع گفت: ما نیاز به زمان داریم و نباید زود قضاوت کنیم. وزنهبرداری مثل علی عالیپور که باید در آینده نزدیک در دسته ۹۵ کیلوگرم روی تخته برود، هنوز به رکوردهای مورد هدف نرسیده و تازه مسیر را شروع کرده است. علیرضا یوسفی در دسته فوق سنگین اگر از ناحیه زانو مصدوم نمیشد، میتوانست در همین جهانی در دوضرب رکورد بزند و طلا بگیرد. عملکرد داوودی و آیت شریفی را نیز یک ماه پیش از جهانی در لیگ دیدیم؛ رکوردهایی زدند که حریفان در مسابقات جهانی تقریباً با همان رکوردها طلا گرفتند. امیدوار بودیم این دو نفر هم همان روند را ادامه دهند. باید روند رشد وزنهبردارانی مثل علیرضا نصیری، علیرضا معینی، علی عالیپور، ابوالفضل زارع، آیت شریفی و ایلیا صالحیپور را بررسی کنیم.
وزنهبرداران ما با سن کم با مدعیان جهان و المپیک رقابت میکنند
وی گفت: صالحیپور با ۱۹ سال سن مقابل نفرات دوم و سوم جهان در بازیهای کشورهای اسلامی رقابت کرد و وزنههایی زد که از عملکردش در مسابقات جهانی بهتر بود. او با رکورد ۱۲۵ کیلوگرم وارد اردو شده بود اما حالا بالای ۲۰۰ کیلوگرم دوضرب میزند. علیرضا نصیری وقتی وارد اردو شد رکورد دوضرب او ۱۵۵ کیلوگرم بود؛ حالا پس از دو سال و نیم حضور در اردو، ۲۳۱ کیلوگرم میزند.
برای هر وزنهبردار برنامه مشخص داریم
انوشیروانی تأکید کرد: روند رشد وزنهبرداران ما بسیار خوب شده است. فاصله زیادی با رقبا داشتیم اما امروز این فاصله بسیار کم شده است. وزنهبرداری مثل اکبر ژورائف تازهکار نیست؛ او هشت سال است در سطح جهانی وزنه میزند و مدالهای المپیک، جهانی و آسیایی دارد. ژورائف در جهانی ۲۳۲ کیلوگرم دوضرب زد و نصیری ۲۳۱ کیلوگرم. این نشان میدهد روند ما درست است. اکنون باید وزنهبرداران را به سطح بازیهای آسیایی ناگویا برسانیم. اگر آنجا در یکضرب و دوضرب عملکرد پرنوسانی داشتند، آن وقت حرف منتقدان قابل قبول خواهد بود. قطعاً شرایط در آینده تغییر میکند چون برای هر وزنهبردار برنامه مشخص داریم.
۵ میلیارد تومان برای مسابقات جهانی جایزه دادیم
رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: تیم ملی در بازیهای آسیایی ناگویا محک میخورد. رسالت فدراسیون حمایت کامل از وزنهبرداران است. در تغذیه، تجهیزات، تنوع اردوها، حمایت مالی، حقوق، مکمل و رسیدگی پزشکی کاملاً پای کار بودیم. در این سه سال هیچ وزنهبرداری بابت مصدومیت هزینه نکرده و کل هزینههای درمان برعهده فدراسیون بوده است. لیگ را پویا کردیم، رقم قراردادها افزایش یافت و حقوق خوبی به ملیپوشان پرداخت میشود. البته شأن وزنهبرداران فراتر از اینهاست. در مسابقات جهانی نروژ با توجه به عملکرد وزنهبرداران و کادر فنی، پنج میلیارد تومان جایزه دادیم. فدراسیون از نظر مالی به نقطهای رسیده که بتواند ورزشکاران را حمایت کند و رشد رکوردها هم همین را نشان میدهد.
انوشیروانی گفت: اتفاقات زیادی در وزنهبرداری رخ داده که شاید کمتر کسی خبر داشته باشد. طی سه سال گذشته ۲۰ مربی برتر کشور حقوق ماهیانه دریافت کردهاند. از نظر مالی به هیئتها کمک کردیم و در اردوهای خارج از تهران حتی یک ریال به ادارات کل یا هیئتها تحمیل نشد. اکنون هیچ هیئتی بدهکار نیست و همه حسابرسی شدهاند. یک نظم مالی ایجاد شده است. تعداد وزنهبرداران تحت پوشش بیمه در این دو سه سال با گذشته قابل مقایسه نیست. قرار است برخی استانها دوباره تجهیز شوند. تمام این کارها صورت گرفته تا وزنهبرداری به جایگاه واقعی خودش برگردد.
