به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان مسابقات جهانی وزنه‌برداری ۲۰۲۵، رنکینگ فدراسیون جهانی منتشر شد و علیرضا نصیری در دسته ۱۱۰ کیلوگرم در جایگاه چهارم جهانی قرار گرفت. پیش از نصیری، وزنه‌بردارانی چون لالایان از ارمنستان، گئورگی منسیان از بحرین و اکبر ژورایف از ازبکستان به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم رنکینگ جهانی قرار دارند.

نصیری در مسابقات جهانی به مدال نقره رسید، او در حرکت اول یک ضرب نتوانست وزنه ۱۸۳ کیلوگرم را مهار کند. در حرکت دوم دو ضرب نیز همین وزنه را نتوانست بلند کند و از نظر ذهنی تحت فشار قرار گرفت. اما بهداد سلیمی، سرمربی تیم ملی، برای جلوگیری از اوت شدن نصیری، وزنه را یک کیلوگرم افزایش داد. پس از وقفه‌ای کوتاه، نصیری توانست وزنه ۱۸۴ کیلوگرم را بالای سر ببرد.

در دو ضرب اما نصیری عملکرد قابل قبولی داشت، او ابتدا وزنه ۲۱۸ کیلوگرم را مهار کرد و سپس در دومین حرکت، وزنه ۲۲۴ کیلوگرم را بالا برد. در سومین حرکت، نصیری با مهار وزنه ۲۳۱ کیلوگرم، رکورد دو ضرب و مجموع جوانان جهان را شکست.

در نهایت، علیرضا نصیری با رکورد یک ضرب ۱۸۴ کیلوگرم، دو ضرب ۲۳۱ کیلوگرم و مجموع ۴۱۵ کیلوگرم، به دو مدال نقره در دو ضرب و مجموع رسید و در رنکینگ جهانی فدراسیون وزنه‌برداری، جایگاه چهارم را به دست آورد.