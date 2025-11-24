خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: آسمان حال و هوای دیگری دارد. عقربه‌های ساعت به ۱۹ نزدیک می‌شوند. در حاشیه خیابان حکیم‌نزاری قدم می‌زنم. گویی حسی زیبا مرا به سوی کوچه‌های اطراف می‌خواند. آوایی آشنا در گوشم طنین می‌افکند. انگار نوای روضه حضرت فاطمه زهرا (س) است.

هر چه در حکیم‌نزاری به پیش می‌روم، صدا دل‌نشین‌تر می‌شود. قصه بر این است که گروهی گرد هم آمده‌اند تا در کنار پیکر پاک شهید گمنام و در حریم روضه فاطمی، عقده دل را بگشایند.

دلم بی‌اختیار همراه می‌شود. پا در محفل عاشقانه‌شان می‌گذارم. چه خالصانه اشک می‌ریزند و چه بی‌آلایش، عشق خود را در نجواهای آرام، فریاد می‌زنند.

به راستی که در این مکان، دلدادگی و میزبانی از غریبان به زیبایی در هم آمیخته است. گروهی از دانش‌آموزان دختر در محفلی صمیمی گرد هم نشسته‌اند تا نه تنها برای آن شهید گمنام خواهری کنند، بلکه دلتنگی‌هایشان را با فاطمه زهرا (س) در میان گذارند.

پای درس دلدادگی

صدای مداح، جان‌ها را درنوردیده و دل‌ها را با خویش تا آسمان و هشت سال دفاع مقدس می‌کشاند. همه هم‌نوا شده‌اند و در سوگ دختر پیامبر، اشک حسرت می‌ریزند و بر مظلومیت آن شهید گمنام، آهی سوزان سر می‌دهند.

در چهره‌هایشان می‌توان ژرفای ارادت و عشق را خواند. گویی هر یک، با حضرت زهرا (س) پیمانی ناگسستنی بسته‌اند و اکنون در حریم این روضه، با دلی شکسته، بر مظلومیت خاندان پیامبر و شهیدان، نوحه سر می‌دهند.

هوای مجلس، عطرآگین از عشق و ایثار است. در اینجا، زمان از حرکت بازایستاده و گویی روح بی‌قرار شهید، در میان اهل دل، آرام گرفته است.

صحبت زائران شهید

در گوشه‌ای از مجلس نشسته. یک چشمش به تابوت شهید است و یک چشمش به عکس‌هایی است که مظلومیت غزه را فریاد می‌زنند. سکوت دنیایش را در هم شکسته و از احساسش می‌پرسم.

گویی صدا در حنجره‌اش مخفی شده و آرام می‌گوید: زیارت شهید گمنام در شب شهادت فاطمه زهرا (س) هدیه‌ای زیبا بوده که به من عطا شده است.

با انگشت اشاره، اشکش‌هایش را می‌زداید و می‌گوید: اگرچه جسمم در اینجا است اما روحم گاه در قبرستان بقیع است، گاه به غزه و گاهی به هشت سال دفاع مقدس می‌رود.

دستش را به نشانه تاکید بالا می‌برد و می‌افزاید: امروز روز خاصی است، هم زیارت شهید است، هم شهادت حضرت زهرا. اینجا که نشسته‌ام، یاد آن مردم مظلوم در غزه می‌افتم. انگار درد همه یکی است.

وی ادامه می‌دهد: باید از شهیدان و از حضرت زهرا (س) یاد بگیریم که در برابر ظلم ساکت ننشینیم و همیشه طرفدار حق باشیم، حتی اگر سخت باشد.

بیعت با شهدا

کمی آن‌سوتر، با فاصله از تابوت روی زمین نشسته است. هر چند گاهی نفس‌هایی عمیق و بریده می‌کشد و دوباره چشم‌هایش را به تابوت می‌دوزد. صدای مداح اوج می‌گیرد و نوای «چادرت را بتکان، روزی ما را برسان» در فضا می‌پیچد.

بغض ترکیده‌اش جاری می‌شود و اشک‌هایش روی گونه‌هایش می‌غلتند. کمی با فاصله می‌نشینم. در هم‌صحبتی پیش‌تازی می‌کند و می‌گوید: چه سعادتی بالاتر از اینکه در چنین روزی، مصادف با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در محضر شهید گمنام باشم.

خودش را اندکی جمع و جور می‌کند و می‌افزاید: حضور شهدا در جمع ما دانش‌آموزان، قطعاً برکتی است که راهمان را روشن‌تر می‌کند و یادآوری است از اینکه آرمان‌های بلند، از جان‌گذشتگی می‌طلبد.

سکوت سنگینی برای لحظاتی فضای بین ما را پر می‌کند. سپس با صدایی لرزان اما مصمم اضافه می‌کند: اما امروز، حضور این شهید در میان ما، پیامی زنده است که هرکدام از ما می‌توانیم ادامه‌دهنده راهش باشیم و در درس خواندن، در مهربانی کردن، در ایستادگی برای حق پیشتازی کنیم.

چشمانش را به سوی تابوت می‌دوزد و زمزمه می‌کند: خدایا، مرا مانند این شهید، ثابت قدم بدار.

او را تنها می‌گذارم تا در دنیایی پر از احساس، دلتنگی‌هایش را مشق کند.

فداکاری اصلی‌ترین هویت انسان

یکی دیگر از اهالی حاضر در این مراسم در گفتگو با مهر بیان می‌کند: حضور شهید در میان ما، فقط یک یادبود نیست بلکه یک میثاق دوباره است.

وی با بیان اینکه وقتی می‌بینم این نسل جوان با چه علاقه‌ای پای تابوت شهید نشسته‌اند، دلگرم می‌شوم چراکه انگار راه و هدف شهدا زنده مانده است، می‌گوید: شهدا جنگیدند، تا جوانان امروز در آرامش زندگی کرده و کشورشان را آباد کنند.

این بانوی بیرجندی با بیان اینکه شهدا گمنام نیستند بلکه ما هویت اصلی خود را گم کرده‌ایم، می‌گوید: شهدا با انتخاب راه شهادت، هویت حقیقی انسان که همان بندگی و ایثار است را به جهان نشان دادند و این ما هستیم که در پیچ و خم زندگی مادی، راه و هدفمان را فراموش کرده‌ایم.

وی با اشاره به تابوت شهید ادامه می‌دهد: این شهید بزرگوار امروز به ما یادآوری می‌کند که اصیل‌ترین هویت یک انسان، فداکاری در راه ارزش‌ها است.

نقش تعیین‌کننده حضرت فاطمه (س) در طول تاریخ

حجت‌الاسلام دعاوی، سخنران مطرح کشوری در این مراسم بیان می‌کند: شواهد تاریخی نشان می‌دهد گروه‌های وابسته به جبهه باطل، مشابه اقدامات فرعونیان برای نابودی حضرت موسی (ع)، تلاش سیستماتیکی را برای ترور اجداد پیامبر (ص) سازماندهی کرده بودند.

وی می‌افزاید: پس از شهادت هاشم، پسرش که بعدها به عبدالمطلب شهرت یافت، برای در امان ماندن از توطئه‌های دشمنان، هویت واقعی خود را پنهان کرد و به عنوان غلام عمویش مطلب معرفی شد.

وی ادامه می‌دهد: هدف نهایی این دشمنی‌ها جلوگیری از تشکیل حکومت جهانی به دست منجی بشریت، حضرت مهدی (عج) است.

این سخنران مطرح کشوری با اشاره به نقش تاریخی حضرت فاطمه زهرا (س) در حفظ مسیر حق پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، می‌گوید: حضرت زهرا (س) با حضور آگاهانه و ایستادگی بی‌نظیر خود در مقابل انحرافات پیش‌آمده، مانع از بیعت‌گیری اجباری حضرت علی (ع) شدند و با فداکاری، مسیر الهی را استمرار بخشیدند.

وی ادامه می‌دهد: ایشان نه تنها در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی از جمله آموزش زنان مدینه فعال بودند، بلکه در صحنه‌های سیاسی هم حضوری تعیین‌کننده داشتند.

حضور ۳۰۰ دانش‌آموز دختر در محفل

رئیس اتحادیه دانش‌آموزی خراسان جنوبی هم در گفتگو با مهر از حضور ۳۰۰ دانش‌آموز دختر در این مراسم خبر می‌دهد و می‌گوید: امنیت این جامعه با خون شهدا به دست آمده و دانش آموزان بصیرت لازم در مواقع حساس را باید از امثال این شهید درس بگیرند.

حسین ترشابی ادامه می‌دهد: شهدا در جامعه نقش هدایت‌گری دارند بنابراین باید دانش آموزان را با زندگینامه شهدا و فلسفه ایثار و شهادت آشنا کنیم تا شناخت آن‌ها نسبت به انقلاب و دفاع مقدس افزایش یابد.

وی امنیت، آرامش، رشد و توسعه، اقتدار و جایگاه ایران در خاورمیانه و جهان را مدیون خون پاک شهیدان می‌داند و می‌افزاید: ترویج فرهنگ شهادت و ایثار از مهم‌ترین اهداف برگزاری این برنامه بوده است.

برگزاری آئین وداع و تشییع در ۲۰ نقطه

سرهنگ غلامرضا فلاحی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی هم در گفتگو با مهر بیان می‌کند: از ۲۶ دی‌ماه، استان خراسان جنوبی میزبان پیکرهای مطهر شهدای گمنام بوده و در بیش از ۲۰ نقطه استان آئین‌های وداع و تشییع برگزار شده است.

وی با قدردانی از استقبال گرم و باشکوه مردم استان اظهار داشت: مردم خراسان جنوبی در تمام نقاط استان با اخلاص، شهیدپروری و ولایتمداری خود بار دیگر پیوند عاطفی و معنوی‌شان با فرهنگ ایثار و شهادت را نشان دادند.

سرهنگ فلاحی با بیان اینکه این حضور، نماد و یادآور عینی فداکاری‌ها و ازخودگذشتگی‌های دوران هشت‌سال دفاع مقدس است، می‌گوید: انتقال این فرهنگ به نسل‌های جدید، به‌ویژه در مناطق مرزی و استان‌هایی مانند خراسان جنوبی که سابقه دلاوری‌های زیادی دارند، از اهداف مهم این برنامه‌ها است.

گردهم‌آیی به پایان می‌رسد، اما روایت تازه آغاز شده است. دختران دانش‌آموز با چشمانی نمناک و عهدی استوار از مجلس بیرون می‌روند. انگار هر یک، مشقی از عشق را در دفتر زندگی خود نوشته‌اند. مشقی که شهید گمنام با خون خود ترسیم کرد و فاطمه زهرا (س) با مظلومیتش معنا بخشید.