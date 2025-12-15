صبر و استقامت مادران و همسران شهدا ستون اصلی پیروزی در دفاع مقدس بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا فلاحی صبح دوشنبه در سیزدهمین جشنواره اسوههای صبر و استقامت، دفاع مقدس را حق حیات انقلاب اسلامی دانست و افزود: اگر همراهی، همدلی و استقامت بینظیر مادران، همسران و خواهران شهدا نبود، این ملت هرگز نمیتوانست در جنگ هشت ساله به پیروزی دست یابد.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در بزرگداشت صبر خانوادههای شهدا، افزود: هنوز نتوانستهایم عظمت و شکوه صبر این خانوادهها، مخصوصاً مادرانی که چندین فرزند خود را تقدیم کردند یا همسرانی که در جوانی، بار سنگین زندگی و تربیت فرزندان شهدا را به دوش کشیدند، را آنگونه که شایسته است به نسل جوان و جامعه معرفی کنیم.
سرهنگ فلاحی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت میراث گرانبهای دفاع مقدس است، اظهار داشت: این فرهنگ، امروز نیز اساس وحدت و مقاومت ملت ایران در برابر توطئههای دشمن است، چنانکه در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر نیز نشان دادیم.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی، الگوسازی از سیره عملی حضرت فاطمه زهرا (س) در ابعاد فردی، اجتماعی و خانوادگی، تجلیل از مقام زنان صبور و حماسهآفرین با محوریت خانوادههای شهدا و ایثارگران و تبیین نقش مادرانه و همسری در پرورش فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت را از اهداف برگزاری این جشنواره دانست.
