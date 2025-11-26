به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رئوف صبح چهارشنبه در دیدار با دبیر ستاد بزرگداشت آیتالله شهید دستغیب و مدیرکل بنیاد شهید فارس ضمن گرامیداشت ایام شهادت حضرت زهرا (س) گفت: شهید آیتالله دستغیب شخصیتی جامع بود؛ عالمی اخلاقی، مبارزی انقلابی و پرچمدار تبیین نظریه ولایت مطلقه فقیه در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. معرفی چنین شخصیتی باید با جامعیت صورت پذیرد.
وی با اشاره به تجربه موفق رویداد ملی ایرانجان در مهرماه سال جاری و معرفی شهید دستغیب از طریق تولیدات متعدد رسانه ملی افزود: به استناد تحقیقات و نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این رویداد باعث معرفی و شناخت دو برابری آحاد جامعه نسبت به شهید محراب شد و این موضوع نشان دهنده اثربخشی رسانه ملی در معرفی مفاخر و بزرگان کشور است.
مدیرکل صداوسیمای فارس آمادگی این مرکز برای پوشش برنامههای سالگرد شهادت آیتالله شهید دستغیب در بیستم آذرماه خبر داد و تصریح کرد: با همافزایی نهادهای فرهنگی و مشارکت مجموعههای مختلف میتوان آثار تأثیرگذار و ماندگاری در شأن این شهید بزرگوار تولید کرد.
