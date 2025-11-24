زلزله ۴ ریشتری در کوخرد هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، زمین لرزهای به بزرگی ۴ ریشتر در عمق ۱۴ کیلومتری زمین، استان هرمزگان حوالی کوخرد را لرزاند
کوخرد از توابع بستک در غرب هرمزگان است.
خسارتی از این زلزله که در حوالی ساعت ۳ بامداد امروز رخ داد، گزارش نشده است.
