زلزله ۴ ریشتری در کوخرد هرمزگان

بندرعباس-زلزله‌ای به بزرگای ۴ ریشتر، کوخرد بستک را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر در عمق ۱۴ کیلومتری زمین، استان هرمزگان حوالی کوخرد را لرزاند

کوخرد از توابع بستک در غرب هرمزگان است.

خسارتی از این زلزله که در حوالی ساعت ۳ بامداد امروز رخ داد، گزارش نشده است.

