توکل: آموزش و تبیین، کلید توسعه گردشگری فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا توکل شوریجه ظهر پنج‌شنبه در رویداد ملی «تا ثریا» با محوریت گردشگری با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج، یاد و خاطره شهدای بسیج را گرامی داشت و تأکید کرد که کار امروز، کاری بسیجی وار است.

وی با بیان اینکه اگر اقتصاد گردشگری هست و اگر گردشگری ارزش‌گذار است، همه باید در جهت اعتلای ایران اسلامی به این سو حرکت کنیم، ظرفیت‌های استان فارس را ستودنی خواند.

توکل با اذعان به اینکه عصر امروز عصر ارتباطات، علم، دانش، صنعت، تکنیک، تکنولوژی، هوش مصنوعی و کوانتوم است، از همه کسانی که در این حوزه دستی بر آتش دارند، قدردانی کرد.

رئیس مجمع نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی بر لزوم عبور از گردشگری سنتی و حرکت به سوی گردشگری فناور، هوشمند، با تجربه و با اصالت عمیق تأکید کرد و تبیین دانش و آموزش را اولین قدم برای تمامی کسانی دانست که قصد فعالیت در این حوزه را دارند.

توکل در ادامه به ظرفیت‌های اصیل و اثرگذار استان فارس در تمام ابعاد اشاره کرد و گفت: نمایندگان فارس حمایت قاطع خود را از کسانی که در حوزه گردشگری فعالیت می‌کنند، اعلام می‌دارد و هرگونه پیشنهاد برای حمایت، همراهی و همکاری بیشتر را پذیرا خواهد بود.