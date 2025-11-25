به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «سایه های نامیرا» با هنرمندی علیرضا ولی‌پور و آلبوم «نشانه تو» با هنرمندی رامین میلانی و سعید عبدالله زاده ۲ اثر با محوریت موسیقی کلاسیک ایرانی هستند که طی روزهای گذشته پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

آلبوم «نشانه تو» اثری از گروه موسیقی «دلشدگان» به آهنگسازی رامین میلانی و آواز سعید عبدالله زاده است که مشتمل بر ۱۱ قطعه موسیقایی منتشر شده است.

«نشانه تو» با شعر محمد قهرمان، «سرمست» با ملودی سعید عبدالله زاده، «غم عشق» با شعر حافظ، «من بی تو» با شعر آرمان نوذری، «بی ساحل» با شعر رامین میلانی، «پرنده در قفس» با شعر ملک الشعرای بهار، «ستاره های منتظر» با شعر رامین میلانی، «بی تو خزان» با شعر سهیلا نیک نیا، «ترنج» با شعر سعدی، «ساز و آواز مخالف سه گاه» با شعر سعدی، «اشک روان» با شعر رامین میلانی قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

امیررضا صبیانی نوازنده عود و تار، نیما نسایی نوازنده کمانچه، زهرا کسایی، محمدرضا محمدی، مهدی جوان‌پور نوازندگان ویولن، شهریار جعفری‌پور نوازنده ویولن آلتو، امیر ترکمن نوازنده ویولنسل، حسام نخعی نوازنده تمبک، بهنوش سیدی نوازنده پرکاشن، رامین میلانی نوازنده سنتور، آهنگساز و تنظیم کننده هنرمندانی هستند که در این آلبوم به عنوان نوازنده حضور دارند.

«سایه‌های نامیرا» نیز عنوان یکی دیگر از آلبوم‌های جدید در فرآیند تولید و نشر آثار موسیقایی است که نسخه دیجیتالی آن با هنرمندی علیرضا ولی‌پور پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

در این آلبوم که تنظیم آن به عهده سینا مسرت بوده، قطعه های «آفرینش»، «دلهره»، «آشوب»، «رقص سایه ها»، «کوهستان»، «گفتگو» و «گریزان» تولید و به علاقه‌مندان موسیقی کلاسیک ایران ارائه شده است.

علیرضا ولی‌پور آهنگساز و نوازنده سازهای کوبه ای، سولماز عینی نوازنده تمبک، حانیه راستگو نوازنده دف، هستی ریحانی نوازنده دف، پانسیان تهمتن نوازنده تمبک گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

سینا مسرت، فرید جاوید، پویا فاقدی، پارسا بخشی صدابرداران، سینا مسرت و فرید جاوید میکس و مسترینگ دیگر اعضای گروه اجرایی آلبوم را تشکیل می دهند.