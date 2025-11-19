یک آلبوم جدید در حوزه موسیقی کلاسیک؛ از اشعار ابتهاج تا فروغی بسطامی

به گزارش خبرنگار مهر، مهران مهرنیا آهنگساز و تنظیم کننده و محسن بهاروند خواننده طی روزهای گذشته آلبوم مشترکی را با استفاده از آثار شاعران کلاسیک و معاصر کشورمان پیش روی مخاطبان قرار دادند.

«غرورناز» با شعر فروغی بسطامی، «سخن از گل و می» با تنظیم مهران مهرنیا، «رویای دیرین» با شعر محمدسعید میرزایی، «ناله های بی صدا» با شعر اسماعیل امینی، «مژده آزادی» با شعر هوشنگ ابتهاج، «بی پروا» با شعر اسماعیل امینی، «رویای مستی» با شعر محمدسعید میرزایی عنوان قطعاتی هستند که آلبوم «سخن از گل و می» منتشر شده‌اند.

مهران مهرنیا نوازنده تار و سه تار، بابک شهرکی نوازنده ویولن، ویولن آلتو و پیانو، زمان توسطی خیری نوازنده نی، علیرضا دریایی نوازنده کمانچه، هامان مهرنیا نوازنده سه تارباس، امید ثمری نوازنده تمبک، نازنین پدرثانی نوازنده تمبک، فردین لاهورپور نوازنده نی، میلاد قریشی نوازنده کوزه گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

مهران مهرنیا از جمله آهنگسازان و مدرسان شناخته شده موسیقی ایرانی است که در عرصه‌های مختلف نوازندگی تار و سه تار مشغول به فعالیت‌های آموزشی و اجرایی است. این هنرمند در دهه شصت فعالیت موسیقایی خود را با نوازندگی سه تار آغاز و بعد از مدتی نوازندگی این ساز ایرانی را نزد محمدرضا لطفی آموخت.

وی در راستای اهداف موسیقایی خود به کار پژوهشی نیز مشغول شد و در سال ۱۳۷۳ بود که گروه موسیقی «همایون» را به منظور بازسازی تصانیف قدیمی ایران تاسیس و همراه با این مجموعه کنسرت‌های متعددی را اجرا کرد. مهرنیا از چند سال قبل گروه موسیقی «مهرنیا» را هم تشکیل داد و با این گروه در چند دوره جشنواره موسیقی فجر شرکت کرد.

«طالع مهر»، «نغمه همرازان» به خوانندگی سالار عقیلی، «پرواز خاکستر» با صدای وحید تاج، «حکمرانی باد» با صدای مهراد مهری، برگزاری کنسرت در تالار اصلی موسیقی شهر هانوی کشور ویتنام با صدای امیر اثنی عشری، برگزاری کنسرت «آواز خاکستر» با خوانندگی هاشم احمدوند، برگزاری تور کنسرت به همراه گروه «همدم تریو»، برگزاری کنسرت در موزه آسیا پاسیفیک ورشو و حضور در چندین رویداد داخلی و خارجی از جمله فعالیت‌های موسیقایی مهران مهرنیا طی سال‌های اخیر است.