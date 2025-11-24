کاهش کیفیت هوا در برخی از شهرهای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان پور شامگاه دوشنبه در گفتوگو با رسانهها گفت: با توجه به تداوم شرایط پایداری و سکون هوا در لرستان در برخی از ساعات، در تعدادی از شهرهای استان با کاهش کیفیت هوا به دلیل افزایش غلظت آلایندهها مواجه هستیم.
وی افزود: این کاهش کیفیت هوا در برخی از شهرها مانند شهر دورود بیشتر از سایر شهرها است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به دادههای ایستگاههای سنجش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیطزیست در شهرهای دورود و کوهدشت و بروجرد شرایط کمی ناسالم برای گروههای حساس است و این شرایط در روزهای آینده نیز تداوم خواهد داشت.
فرمان پور بیان داشت: بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی لرستان، دید افقی شهری شمالی و شرقی بین ۸ تا ۱۰ کیلومتر و برای شهرستانهای جنوبی دید افقی بالای ۱۰ کیلومتر خواهد بود.
وی تأکید کرد: در این راستا توصیه میشود که افراد حساس و دارای بیماری زمینهای شامل بیماریهای قلبی و عروقی و تنفسی و مادران باردار و سالمندان از تردد غیر ضرور در ساعات پر تردد خودداری کنند و حتیالامکان در شرایط خروج از منزل از ماسک استفاده کنند، همچنین از ورزش و فعالیتهای شدید بدنی در شرایط آلودگی هوا در هوای باز خودداری شود.
