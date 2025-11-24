  1. استانها
  2. لرستان
۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۷

کاهش کیفیت هوا در برخی از شهرهای لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان از کاهش کیفیت هوا در برخی از شهرهای این استان به‌خصوص شهر دورود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان پور شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: با توجه به تداوم شرایط پایداری و سکون هوا در لرستان در برخی از ساعات، در تعدادی از شهرهای استان با کاهش کیفیت هوا به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌ها مواجه هستیم.

وی افزود: این کاهش کیفیت هوا در برخی از شهرها مانند شهر دورود بیشتر از سایر شهرها است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط‌زیست در شهرهای دورود و کوهدشت و بروجرد شرایط کمی ناسالم برای گروه‌های حساس است و این شرایط در روزهای آینده نیز تداوم خواهد داشت.

فرمان پور بیان داشت: بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی لرستان، دید افقی شهری شمالی و شرقی بین ۸ تا ۱۰ کیلومتر و برای شهرستان‌های جنوبی دید افقی بالای ۱۰ کیلومتر خواهد بود.

وی تأکید کرد: در این راستا توصیه می‌شود که افراد حساس و دارای بیماری زمینه‌ای شامل بیماری‌های قلبی و عروقی و تنفسی و مادران باردار و سالمندان از تردد غیر ضرور در ساعات پر تردد خودداری کنند و حتی‌الامکان در شرایط خروج از منزل از ماسک استفاده کنند، همچنین از ورزش و فعالیت‌های شدید بدنی در شرایط آلودگی هوا در هوای باز خودداری شود.

