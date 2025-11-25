اطلاعیه خاموشی برق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای از اعمال خاموشی برق در مناطق مختلف این استان در روز سه‌شنبه چهارم آذر ماه خبر داد.

گچساران

برخی از مشترکان بلوار تاجگردون از ساعت ۹:۱۰ تا ۱۲:۱۰

باشت

یک دستگاه ترانس از ساعت ۱۱:۱۰ لغایت ۱۳:۱۰

دنا

خمینی آباد-نده-گندی خوری-توت نده-گردوه-بتاری-پمپ بنزین بشار-طرح ماهی‌ها، پلیس راه یاسوج -اصفهان، سنگ شکن‌ها، تلگاه از ساعت ۱۳:۰۵ لغایت ۱۵:۰۵

بویراحمد

همچنین به اطلاع مشترکان شهرستان بویراحمد می‌رساند به دلیل انجام تعمیرات پیشگیرانه فصل پاییز در پست فوق توزیع مختار برق برخی مناطق به منظور انتقال بار در ساعت ۸ صبح و ۱۵ به صورت گذرا و مدت زمان ۱۰ دقیقه قطع خواهد شد.