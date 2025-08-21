اطلاعیه جابجایی برنامه خاموشی برق کهگیلویه و بویراحمد روز پنجشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیهای به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری و افت فرکانس در شبکه، ساعت خاموشیها در روز پنجشنبه ۳۰ مردادماه را اعلام کرد.
باشت
شامل کارخانه یخ، کته، از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال میشود.
چرام
شامل کلایه سفلی شامل حوزه پست بانک و خیابانهای مجاور، چمن مصنوعی کلایه، از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال میشود.
کهگیلویه
شامل کلایه علیا، روستای آقا طالب، از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال میشود.
دنا
شامل توتنده، گندی خوری از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال میشود.
بویراحمد
شامل گردوه، ساران، دروهان از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال میشود.
در این اطلاعیه آمده است از عموم مشترکین استان درخواست میشود به منظور کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، به صورت فوری ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و یاریگر صنعت برق باشند.
