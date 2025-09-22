  1. استانها
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۹

اطلاعیه با برنامه خاموشی برق در شهرستان های کهگیلویه، دنا و بویراحمد

یاسوج-روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای از اعمال خاموشی های با برنامه در روز سه شنبه در مناطق بویراحمد، دنا و بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای از اعمال خاموشی‌های با برنامه در روز سه شنبه در مناطق بویراحمد، دنا و بویراحمد خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است، فردا سه شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه و اصلاح شبکه در مناطق زیر خاموشی اعمال می‌شود.

کهگیلویه

حومه غربی دهدشت، سرپری، چاه‌بردی، شهر سوق و چنگلوا از ساعت ۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰ دقیقه

بویراحمد

مناطق گردوه، ساران، دروهان و بتاری از ساعت ۱۳:۵ تا ۱۵:۵ دقیقه.

دنا

توت‌نده، گندی‌خوری، نده، شهر سی سخت، کوخدان، دهنو از ساعت ۱۳:۵ تا ۱۵:۵ دقیقه

در این اطلاعیه از شهروندان درخواست شده برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند.

