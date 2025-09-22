اطلاعیه با برنامه خاموشی برق در شهرستان های کهگیلویه، دنا و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیهای از اعمال خاموشیهای با برنامه در روز سه شنبه در مناطق بویراحمد، دنا و بویراحمد خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است، فردا سه شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه و اصلاح شبکه در مناطق زیر خاموشی اعمال میشود.
کهگیلویه
حومه غربی دهدشت، سرپری، چاهبردی، شهر سوق و چنگلوا از ساعت ۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰ دقیقه
بویراحمد
مناطق گردوه، ساران، دروهان و بتاری از ساعت ۱۳:۵ تا ۱۵:۵ دقیقه.
دنا
توتنده، گندیخوری، نده، شهر سی سخت، کوخدان، دهنو از ساعت ۱۳:۵ تا ۱۵:۵ دقیقه
در این اطلاعیه از شهروندان درخواست شده برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، تمهیدات لازم را پیشبینی کنند.
