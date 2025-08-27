اطلاعیه خاموشی دو نوبتی برق کهگیلویه و بویراحمد در روز چهارشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری، ساعت خاموشی‌ها از چهارشنبه پنجم شهریور در برخی مناطق به صورت دو نوبتی اجرا می‌شود.

گچساران

گروه ۳ شامل سایت دانشگاه آزاد، خنگ بنار در ساعات ۱۵-۱۷ و ۲۱-۲۳ قطع می‌شود.

گروه ۶ شامل، حوزه خیراباد و لیشتر، در ساعات ۱۳-۱۵ و نیز ۲۱-۲۳ قطع می‌شود.

گروه ۴ شامل اسلام‌آباد، آب ریگون و در ساعت‌های ۹-۱۱ و نیز ۱۵-۱۷ قطع می‌شود.

گروه ۲ شامل سد چم، سد سرآبننیز، شیر گچساران در ساعات ۱۳-۱۵ و نیز ۱۹-۲۱ قطع می‌شود.

بهمئی

گروه ۱ شامل بخش سرآسیاب یوسفی و روستاهای تابعه در ساعت‌های ۱۱-۱۳ و نیز ۱۷-۱۹ قطع می‌شود.

گروه ۴ شامل شهرلیکک، خیابان قدس از گلستان ۱ تا ۱۰، در ساعت‌های ۹-۱۱ و نیز ۱۵-۱۷ قطع می‌شود.

گروه ۶ شامل قلات، کندیده، در ساعت‌های ۱۳-۱۵ و نیز ۲۱-۲۳ قطع می‌شود.

بویراحمد

گروه ۲ شامل چنارستانها، پل زردک، در ساعتهای ۱۱-۱۳ و نیز ۱۹-۲۱ قطع می‌شود.

گروه ۳ شامل گردوه، ساران و در ساعتهای ۱۳-۱۵ و نیز ۲۱-۲۳ قطع می‌شود.

دنا

گروه ۳ شامل توت‌نده، گندی‌خوری، در ساعتهای ۱۳-۱۵ و نیز ۲۱-۲۳ قطع می‌شود.

گروه ۲ شامل شهر پاتاوه، بهرام‌بیگی، در ساعت‌های ۱۱-۱۳ و نیز ۱۹-۲۱ قطع می‌شود.

چرام

گروه ۵ شامل سرفاریاب و روستاهای تابعه در ساعتهای ۱۱-۱۳ و نیز ۱۷-۱۹ قطع می‌شود.

کهگیلویه

گروه ۶ شامل کارخانه یخ، تالار پارسیان، در ساعتهای ۱۱-۱۳ و نیز ۱۷-۱۹ قطع می‌شود.

باشت

گروه ۲ شامل حوزه خان احمد و روستاهای تابعه، در ساعت‌های ۱۳-۱۵ و نیز ۱۹-۲۱ قطع می‌شود

در این اطلاعیه آمده است از عموم مشترکین استان درخواست می‌شود به منظور کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، به صورت فوری ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و یاریگر صنعت برق باشند.