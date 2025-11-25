  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۲

والا: سرویس‌های امنیتی اسرائیل نگران هستند

والا: سرویس‌های امنیتی اسرائیل نگران هستند

یک پایگاه عبری زبان به گسترش ترس و وحشت در اراضی اشغالی بعد از ترور یکی از فرماندهان برجسته حزب الله اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پایگاه عبری زبان والا اعتراف کرد که سرویس‌های امنیتی رژیم صهیونیستی نسبت به واکنش احتمالی نیروهای مقاومت به ترور هیثم الطباطبائی فرمانده برجسته حزب الله به دست تل آویو نگران هستند.

در این گزارش آمده است که تل آویو نگران آن است که دایره پاسخ به این ترور تنها در جبهه شمالی خلاصه نشود و یمنی‌ها نیز با حملات موشکی به این ترور واکنش نشان دهند.

روز گذشته نیز با گسترش ترس و وحشت در اراضی اشغالی مجدداً پناهگاه‌های مناطق نزدیک به مرزهای لبنان باز شده بود تا صهیونیست‌ها بتوانند به سمت آنها فرار کنند.

کد خبر 6667453

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها