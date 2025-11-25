به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پایگاه عبری زبان والا اعتراف کرد که سرویسهای امنیتی رژیم صهیونیستی نسبت به واکنش احتمالی نیروهای مقاومت به ترور هیثم الطباطبائی فرمانده برجسته حزب الله به دست تل آویو نگران هستند.
در این گزارش آمده است که تل آویو نگران آن است که دایره پاسخ به این ترور تنها در جبهه شمالی خلاصه نشود و یمنیها نیز با حملات موشکی به این ترور واکنش نشان دهند.
روز گذشته نیز با گسترش ترس و وحشت در اراضی اشغالی مجدداً پناهگاههای مناطق نزدیک به مرزهای لبنان باز شده بود تا صهیونیستها بتوانند به سمت آنها فرار کنند.
