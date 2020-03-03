کشف و ضبط پایگاه قاچاق چوب و زغال بلوط در استان اصفهان

سرهنگ علیرضا طاهری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در آستانه هفته منابع طبیعی سه پایگاه قاچاق چوب و زغال به ارزش چند میلیارد تومان توسط یگان حفاظت منابع طبیعی کشف و ضبط شد، اظهار داشت: قاچاقچیان با قطع کردن درختان جنگل های بلوط زاگرس، به سوداگری چوب بلوط برای تهیه زغال اقدام کرده بودند که سه پایگاه شناسایی و ضبط شد.

وی افزود: مبدا قاچاق چوب بلوط استانهای کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری بود که این چوبها به شهرستان اصفهان ارسال می شد و با هوشمندی یگان حفاظت منابع طبیعی شناسایی و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان ارزش دقیق ریالی این محموله را پس از وزن کردن چوبهای بلوط قاچاق مرتبط دانست و گفت: در این سه کارگاه شناسایی شده در شهرستان اصفهان چوبهای بلوط قاچاق شده به زغال تبدیل می شدند.

وی افزود: در آستانه هفته منابع طبیعی، کشف محموله های قاچاق برای یگان حفاظت منابع طبیعی در اولویت قرار دارد و با اجرای طرح های عملیاتی پایگاه های قاچاق چوب بلوط شناسایی و ضبط شدند.