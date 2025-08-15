کشف ۴۷۵۰ کیلوگرم چوب و زغال قاچاق طی ۷۲ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراب عبدی گفت: مأموران یگان حفاظت شهرستان بویراحمد حین عملیات گشت و کنترل موفق به کشف ۲ تن هیزم جنگلی در منطقه وزگ شدند که تلاش‌ها برای شناسایی و برخورد با متخلفین در حال انجام است.

وی اظهار کرد: همچنین طی سه روز گذشته تعداد ۶ دستگاه خودرو ی وانت نیسان پژو، پراید و سمند، حامل چوب و زغال قاچاق نیز توقیف و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بویراحمد تصریح کرد: این خودروها حامل ۲ تن چوب بلوط، چنار و بی دو ۷۵۰ کیلوگرم زغال بوده‌اند.

وی اضافه کرد: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هر گونه تخریب، تصرف، زمین خواری، قطع درخت، تولید و قاچاق زغال، چوب و آتش سوزی عرصه‌های طبیعی، را به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.