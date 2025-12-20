  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

کشف ۴۶۰۰ کیلوگرم هیزم قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از کشف ۴۶۰۰ کیلوگرم هیزم و غال قاچاق طی بارش‌های اخیر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نظری با اشاره به شرایط آب و هوایی استان و احتمال فعالیت قاچاقچیان و متخلفین منابع طبیعی، گفت: در این زمینه گشت زنی‌ها برای حفاظت و صیانت از عرصه‌های طبیعی استان با حساسیت بیشتری توسط یگان حفاظت منابع طبیعی به‌صورت شبانه‌روزی و در همه نقاط استان در حال انجام است.

وی افزود: طی بارش‌های اخیر و از اواسط هفته گذشته، با هوشیاری مأموران یگان حفاظت مناب، طبیعی و آبخیزداری استان، ۴ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم هیزم و ذغال قاچاق کشف و توقیف شد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در این رابطه ۵ دستگاه خودرو توقیف و ۴ باب کوره زغال گیری نیز کشف و امحاء و برای متخلفین نیز پرونده قضائی تشکیل شده است.

وی از مردم خواست مشاهدات خود از تخلفات مربوط به منابع طبیعی از جمله قطع درخت، تولید زغال، قاچاق چوب و زغال و همچنین تصرف اراضی ملی و زمین‌خواری را به سامانه‌های تلفنی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.

