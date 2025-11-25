بلک فرایدی امسال برای مردم آمریکا خیلی هم سیاه نیست 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ارزیابی‌ها حاکی از آن است که در جمعه سیاه پیش رو، یا همان بلک فرایدی، تعداد بی‌سابقه‌ای از مردم برای استفاده از تخفیفات ویژه این روز به فروشگاه‌ها در سراسر آمریکا هجوم خواهند برد، اما با توجه به سیاست تعرفه دولت آمریکا و بالا رفتن قیمت کالاها، بعید است بتوانند کالاها را با تخفیف زیاد و قیمت خیلی پایین خریداری کنند.

سال گذشته ۱۸۳.۴ میلیون آمریکایی در بازه ۵ روزه زمانی بین روز شکرگزاری و دوشنبه بعد از آن از فرصت تخفیف و کاهش قیمت کالاها در فروشگاه‌ها استفاده کردند و ارزیابی می‌شود این رقم امسال به ۱۸۶.۹ میلیون نفر افزایش یابد.

فروش دو ماهه پایانی هر سال برای فروشگاه‌ها در آمریکا بسیار با اهمیت است اما پیش بینی می‌شود برای سال جاری شاهد پایین آمدن رشد فروش آنها باشیم.

کیت سانر، مالک یک فروشگاه اینترنتی لوازم دست دوم در نیویورک، می‌گوید قیمت کالاها بسیار گران شده است.

روز شکرگزاری امسال در آمریکا ۲۷ نوامبر است و بازه چند روزه فروش کالا در این کشور را نسبت به ۵ روز سال گذشته یک روز بیشتر کرده است.