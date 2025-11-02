به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به اداره ضرب سکه در این کشور دستور داد تا عرضه سکه یک پنی در این کشور متوقف شود، فروشگاهها و مغازه دارها در این کشور در حال ضرر کردن هستند.
دلیل ضرر این بنگاههای تجاری این است که آنها مجبور شدهاند به خاطر آنکه امکان پرداخت پول خرد به عنوان باقی مانده پول مشتری را ندارند، قیمت کالاها را رو به پایین رند کنند.
فروشگاهها میگویند بسیار بیشتر از آن چیزی که فکر میکردند با کمبود پول خرد مواجه هستند و به همین خاطر سود آنها کم شده است.
شرکتهای خرده فروشی هم اخیراً اعلام کردهاند که به خاطر نبود رویکرد مناسب در سیاستگذاریهای دولت ترامپ و نمایندگان کنگره به شدت ناراضی هستند.
فدراسیون ملی خرده فروشان آمریکا اعلام کرده است که نبود پول خرد موجب شده تا مغازهها و فروشگاهها در مناطق شهری و غیر شهری در سراسر آمریکا با مشکل سود از دست رفته مواجه شوند.
اعضای تعدادی از اتحادیههای رستوران دارهای آمریکا هم اخیراً نسبت به کمبود پول خورد ابراز نگرانی کردهاند.
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