مردم آمریکا در بلک فرایدی چقدر خرید کردند؟ 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مؤسسه ادوبی آنالیتیکس گزارش داد که در جمعه سیاه امسال مردم آمریکا به جای هجوم و حضور فیزیکی در فروشگاه‌ها ترجیح دادند بخش قابل توجهی از خریدهای خود را به صورت بر خط انجام دهند و ۸.۶ میلیارد دلار به صورت برخط خرید کردند.

به طور کلی میزان خرید بر خط مردم آمریکا نسبت به سال گذشته در جمعه سیاه امسال ۹.۴ درصد رشد کرد و حدود یک تریلیون بازدید از تارنماهای خرده فروشی در آمریکا نیز به ثبت رسید.

پیشتر انتظار می‌رفت که در جمعه سیاه امسال شاهد هجوم حضوری بیشتر در فروشگاه‌های آمریکا باشیم اما نگرانی‌ها نسبت به خرید بیش از حد با توجه به تورم امسال در این کشور و بی‌ثباتی ایجاد شده در تجارت آمریکا مردم را به سمت فروشگاه‌های آنلاین و مدیریت بیشتر خرید سوق داده است.

کل خرید مردم آمریکا در جمعه سیاه امسال هم چیزی بین ۱۱.۷ تا ۱۱.۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود که در نوع خود رکورد جدیدی به شمار می‌رود.