۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۶

هشدار احتمال ورود ملخ صحرایی به کشور در اواخر زمستان

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور، از احتمال ورود ملخ صحرایی به کشور در اواخر زمستان و اوایل بهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید معین، مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به شرایط جوی خاص حاکم بر منطقه، گفت: با آغاز دوره النینو و بارش‌های شدید در ایران، شبه جزیره عربستان و شرق آفریقا، شرایط برای رشد علفزارها و افزایش جمعیت ملخ‌ها فراهم شده است.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد ملخ‌های صحرایی از جنوب شبه جزیره عربستان به سمت شمال و سپس به سمت ایران حرکت خواهند کرد. به همین دلیل، طرح اضطراری ملخ تهیه و به مجلس ارائه شده تا اعتبار لازم برای مقابله با این آفت در سال ۱۴۰۵ تأمین شود.

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور از برگزاری رزمایش ملخ صحرایی در بوشهر خبر داد و گفت: هدف از این رزمایش، شناسایی نقاط ضعف و قوت در اجرای طرح‌های مقابله با ملخ و آمادگی بیشتر برای مواجهه با این آفت است.

به گفته معین، سازمان حفظ نباتات کشور در حال انجام آمادگی‌های لازم برای مقابله با این تهدید جدی است.

کد خبر 6712289

