فرد هتاک به ساحت بانوی دو عالم در اراک دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال انتشار پست توهین‌آمیز نسبت به ساحت حضرت فاطمه (س) توسط یکی از کاربران فضای مجازی در اراک، دادگستری کل استان مرکزی در اطلاعیه‌ای، از بازداشت فرد هتاک خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار متن هتاکانه یکی از فعالان فضای مجازی در صفحه شخصی خود به ساحت مقدس بانوی دو عالم، حضرت فاطمه الزهرا (س) که باعث جریحه دار شدن احساسات مردم مؤمن و ارزش مدار استان مرکزی شد، موضوع بلافاصله در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب اراک قرار گرفت و با صدور دستور قضائی، فرد هتاک بازداشت و جهت اخذ توضیحات و سیر فرایند قانونی در اختیار بازپرس مربوطه قرار گرفت.

این اطلاعیه می‌افزاید: بدیهی است دستگاه قضائی همواره نسبت به حفظ حرمت و رعایت شئونات دینی و انقلابی که خواست و مطالبه قاطبه عموم شهروندان بوده و می‌باشد، مطابق قانون و بدون اغماض ورود و برخورد لازم را خواهد داشت