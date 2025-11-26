ترافیک سنگین در محور کرج - چالوس

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر (ساعت ۹:۲۰) محورهای شمالی و سایر محورهای مواصلاتی استان فاقد هرگونه مداخله جوی هستند و شرایط جوی پایدار است.

وی درباره وضعیت ترافیک گفت: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه سنگین گزارش‌شده است و همچنین در آزادراه تهران–شمال، مسیر جنوب به شمال در محدوده تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا پایان آزادراه با ترافیک سنگین مواجه هستیم.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک مسیر جنوب به شمال در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است؛ اما تردد در محور فیروزکوه، آزادراه قزوین–رشت و نیز مسیرهای شمال به جنوب محورهای چالوس و هراز روان گزارش‌شده است.

باقرجوان افزود: آزادراه قزوین–کرج–تهران در حدفاصل پایانه کلانتری تا استاندارد با ترافیک سنگین همراه است و در آزادراه تهران–کرج–قزوین نیز محدوده کمالشهر با حجم بالای تردد و ترافیک سنگین روبه‌روست.

وی در پایان از رانندگان خواست زمان حرکت را مدیریت کرده و با صبر و حوصله، توصیه‌های راهداران را مدنظر قرار دهند.