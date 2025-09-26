  1. استانها
اجرای پرشکوه ارکستر ملی ایران با استقبال ۵ هزار نفری در سمنان

سمنان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از اجرای ارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان در حاشیه اجلاس سه هزار شهید این استان با استقبال پرشور پنج هزار نفری خبر داد.

سید رسول موسوی نژادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ارکستر موسیقی ملی ایران در حاشیه برگزاری اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان روی صحنه رفت، ابراز داشت: این اجرا در شهر سمنان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه روایت هنر و حماسه و اجرای سمفونی ایستادگی از برنامه‌های پنجشنبه و جمعه این اجلاسیه بود، افزود: این کنسرت با استقبال پنج هزار نفری مردم شهر سمنان مواجه شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه ارکستر به رهبری همایون رحیمیان اجرا شد، ابراز داشت: خوانندگان مجتبی عسگری و محمدرضا صفی این اجرا را همراهی کردند.

موسوی نژادیان تصریح کرد: قطعات اجرایی شامل نغمه گر عشق، چرا زندگی، بیشه شیران، ایران جوان، میرزا کوچک‌خان، سروهای سربلند، خوشه چین و ای ایران بوده است.

وی با بیان اینکه ارکستر سمفونی ملی با مشارکت بنیاد رودکی در سمنان به اجرا رفت، افزود: ابوالفضل صادقی نژاد دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و سید امیرعباس ستایشگر معاون آفرینش‌های هنری بنیاد رودکی در این اجرا حضور داشتند.

