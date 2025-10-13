  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

«گروه سازهای ایرانی» ارکستر موسیقی ملی در آنکارا می‌نوازد

«گروه سازهای ایرانی» ارکستر موسیقی ملی ایران در چارچوب برنامه‌های «سال فرهنگی ایران و ترکیه» کنسرتی را با محوریت بزرگداشت حافظ در شهر آنکارا روی صحنه می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، به مناسبت روز بزرگداشت حافظ و در چارچوب برنامه‌های سال فرهنگی ایران و ترکیه ۲۰۲۵، گروه سازهای ایرانی ارکستر موسیقی ملی ایران وابسته به بنیاد رودکی به سرپرستی پوریا شیوافرد و خوانندگی مجتبی عسگری روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ (۱۴ اکتبر ۲۰۲۵) در شهر آنکارا روی صحنه می‌رود.

در این برنامه که با همکاری بنیاد رودکی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود، قطعاتی از ساخته‌های بزرگان موسیقی ایران اجرا خواهد شد.

تمام اشعار این اجرا از دیوان حافظ شیرازی انتخاب شده و حال و هوای برنامه را در فضایی از شعر و موسیقی اصیل ایرانی رقم می‌زند.

این رویداد با هدف معرفی فرهنگ و هنر اصیل ایرانی، گسترش دیپلماسی فرهنگی و تقویت پیوندهای فرهنگی و هنری میان ایران و ترکیه برگزار می‌شود، تا از رهگذر شعر حافظ و موسیقی ملی ایران، جلوه‌ای از زیبایی و اندیشه هنر ایرانی را به مخاطبان بین‌المللی ارائه کند.

علیرضا سعیدی

