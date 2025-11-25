به گزارش خبرنگار مهر، شهردار دزفول صبح امروز سه‌شنبه در آئین بهره‌برداری از این پروژه اظهار کرد: پارکینگ طبقاتی در سه طبقه دارای ظرفیت ۳۶۰ واحد پارکینگ است که با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند، تجهیزات اعلام و اطفای حریق و استانداردهای ایمنی روز، آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

محمد عتاب اهوازی با بیان اینکه طرح عقیق با صرف ۱۲ هزار میلیارد ریال به مرحله بهره برداری رسیده است، افزود: این مجتمع تجاری با همکاری شهرداری دزفول احداث شده است.

وی اعتبار این طرح‌ها را ۱۰۱ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال برشمرد و گفت: در شرایطی که شهرداری‌های کشور با مشکلات زیادی مواجه هستند روایت و داستان خدمت و همدلی در شهر دزفول همچنان جاری است.

عتاب اهوازی با بیان اینکه شهرداری دزفول در خوزستان و جنوب غرب کشور پیشرو است، افزود: تاکنون ۱۸ طرح به نتیجه رسیده که در این میان قرارداد ۱۵ طرح بسته شده و یا اجرا شده است.

شهردار دزفول با بیان اینکه برخی طرح‌های شهرداری با گذشت حدود ۱۲ سال همچنان به نتیجه نرسیده‌اند، خاطرنشان کرد: طرح قائم با اعتبار ۴۰ هزار میلیارد ریال در حال اجرا است و طرح نیایش نیز با اعتباری افزون بر هفت هزار میلیارد ریال تا خرداد سال آینده بهره برداری خواهد شد.

عتاب اهوازی با بیان اینکه ۶۷ طرح عمرانی دزفول با صرف دو همت به صورت پیمانکاری، امانی و عمران شهرداری در حال اجراست، تاکید کرد: این اقدامات در سایه حمایت‌های بی بدیل نماینده ولی فقیه، فرماندار، دادستان، نماینده دزفول، رئیس دادگستری و شورای تأمین این شهرستان انجام شده و یا در حال اجرا است.