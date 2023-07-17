به گزارش خبرنگار مهر، محمد عتاب اهوازی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول که در نهاد امامت جمعه برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه شهرداری در ایام دهه ولایت و امامت اقدامات فراوانی را انجام داده و در حد توان از نظر مالی و پشتیبانی در کنار مواکب در مسیر پنج کیلومتری غدیر بوده است.

وی افزود: بعد از مراسم پیاده روی غدیر نیز نیروهای خدماتی شهرداری تا ۴۸ ساعت بعد از مراسم در حال پاکسازی مسیر بودند که جای قدردانی دارد.

شهردار دزفول با اشاره به در پیش رو بودن ایام محرم، گفت: از ۲ هفته گذشته جلسات، کمیته‌ها و تصمیم گیری ها در خصوص برنامه‌های ایام محرم انجام شده و اکنون در مرحله اجرای اقدامات و برنامه‌ها هستیم.

عتاب اهوازی با بیان اینکه امسال شهرداری دزفول فضاسازی متفاوتی را در دزفول نسبت به سال‌های قبل انجام خواهد داد، افزود: امسال اقلام آذین بندی بیش از ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و با وجود این افزایش قیمت اما میزان اقلام خریداری شده ۳ تا ۴ برابر سنوات قبل بوده است.

وی از فضاسازی ۱۰۰ نقطه شهری با بنر به مناسبت ایام عزاداری ماه محرم خبر داد و افزود: ۲۴ پرتابل، ۱۶ بیلبورد، ۱۴ عرشه، ۲۰ قاب اسپیس ،۲۰ لایت باکس، ۶ المان حجمی با ایپیس بنر و ۴ قاب مخصوص به مناسبت ایام محرم در دزفول نصب شده و یا در حال نصب است، ضمن اینکه هشت المان بزرگ فلزی با هزینه قابل توجه در حال ساخت است.

شهردار دزفول با اشاره به بازسازی المان‌های گذشته، عنوان کرد: ۸۰ هزار متر ریسه مشکی و قرمز برای نصب در سطح شهر به مناسبت فرارسیدن ماه محرم آماده شده و اکیپ‌های آذین بندی به صورت شبانه روز در حال انجام کار هستند، ضمن اینکه در سال‌های گذشته مقدار ریسه‌های خریداری شده زیر ۲۰ هزار متر بوده است.

عتاب اهوازی با اشاره به تهیه یک هزار و۵۰۰ پرچم، گفت: لکه‌گیری آسفالت و پاکسازی مسیر حرکت هیئت‌های مذهبی و عزاداری آغاز شده و قبل و بعد از هر مراسم نسبت به پاکسازی مسیرها اقدام خواهد شد، همچنین تیم رفع خطر در مسیرها مستقر خواهد بود.

وی با بیان اینکه پرچم بزرگ یا حسین (ع) به مناسبت فرارسیدن ماه محرم در میدان رودبند نصب می‌شود، اضافه کرد: اکیپ‌های ترمیم در نظر گرفته شده که اگر در این روزها آذین بندی ها دچار مشکل شدند، نواقص در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شوند.

شهردار دزفول با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی با شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان در روز گذشته، گفت: با هماهنگی و نظر شورای اسلامی شهر ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار برای پشتیبانی و حمایت از هیئت‌های مذهبی در نظر گرفته شده تا این گروه‌ها بتوانند بخشی از هزینه‌ها را پوشش دهند، این اعتبار ظرف روزهای آینده بین هیئت‌های مذهبی توزیع می‌شود.