به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن آسیبشناسی ایران، محمدرضا امینیفرد، رئیس انجمن علمی آسیبشناسی ایران، در نشست خبری بیست و هفتمین همایش سالانه و دهمین همایش بینالمللی آسیبشناسی ایران با تأکید بر نقش کلیدی پاتولوژی در تشخیص و مدیریت درمانها به ویژه در حوزه سرطان گفت: آینده پزشکی دنیا با متخصصان پاتولوژی گره خورده است و بسیاری از گرههای درمانی حوزه سرطان توسط پاتولوژیستها باز میشود.
وی درباره ورود افراد غیرمتخصص به آزمایشگاهها هشدار داد و افزود: پاتولوژی یک رشته تخصصی پزشکی است و نباید در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار گیرد.
در ادامه این نشست خبری، فرید کرمی، عضو هیأت مدیره انجمن آسیبشناسی، درباره کیفیت تجهیزات و کیتهای آزمایشگاهی گفت: برخی کیتهای داخلی و خارجی کیفیت لازم را ندارند که میتواند منجر به تشخیص نادرست بیماری شود. همچنین برخی روشهای نوین تشخیص تحت پوشش بیمهها قرار نمیگیرند و اقتصاد آزمایشگاهها به دلیل وابستگی به بیمهها بیمار است.
وی افزود که با حذف ارز ترجیحی، قیمت کیتها ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش یافته و هزینه تشخیصی حدود ۳۰ درصد رشد کرده است، بهطوری که بسیاری از بیماران توان پرداخت آن را ندارند.
امینیفرد و کرمی هر دو به مشکلات بیمهای تأکید کردند و خواستار پوشش حداقل ۷۰ درصد هزینههای آزمایشگاهی توسط دولت شدند. کرمی افزود: قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی و تأخیر در پرداخت مطالبات آزمایشگاهها باعث شده خدمات آزمایشگاهی به کالایی لوکس تبدیل شود.
هوش مصنوعی؛ ارتقای کیفیت تشخیص
همچنین هیوا صفار، دبیر علمی همایش، درباره نقش هوش مصنوعی گفت: هوش مصنوعی میتواند دقت و سرعت تشخیص آزمایشها را افزایش دهد، اما نیازمند آموزش متخصصان و اطلاعرسانی مناسب به مردم است.
در این نشست، محمد برومند، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تأکید کرد: در استفاده از هوش مصنوعی باید دقت و نحوه بهرهبرداری از آن رعایت شود و در تشخیصهای پیچیده بهطور کامل جایگزین متخصصان انسانی نشود.
بیست و هفتمین همایش آسیبشناسی و طب آزمایشگاه تا ۷ آذرماه ادامه دارد و محورهای اصلی آن شامل نوآوریهای تشخیصی، ارتقای کیفیت کیتها و تجهیزات، فرصتهای هوش مصنوعی و بازنگری در سیاستهای بیمهای آزمایشگاهها است.
