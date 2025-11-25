  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

برخی کیت‌های داخلی و خارجی کیفیت لازم را ندارند

برخی کیت‌های داخلی و خارجی کیفیت لازم را ندارند

عضو هیأت مدیره انجمن آسیب‌شناسی، درباره کیفیت تجهیزات و کیت‌های آزمایشگاهی گفت: برخی کیت‌های داخلی و خارجی کیفیت لازم را ندارند که می‌تواند منجر به تشخیص نادرست بیماری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن آسیب‌شناسی ایران، محمدرضا امینی‌فرد، رئیس انجمن علمی آسیب‌شناسی ایران، در نشست خبری بیست و هفتمین همایش سالانه و دهمین همایش بین‌المللی آسیب‌شناسی ایران با تأکید بر نقش کلیدی پاتولوژی در تشخیص و مدیریت درمان‌ها به ویژه در حوزه سرطان گفت: آینده پزشکی دنیا با متخصصان پاتولوژی گره خورده است و بسیاری از گره‌های درمانی حوزه سرطان توسط پاتولوژیست‌ها باز می‌شود.

وی درباره ورود افراد غیرمتخصص به آزمایشگاه‌ها هشدار داد و افزود: پاتولوژی یک رشته تخصصی پزشکی است و نباید در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار گیرد.

در ادامه این نشست خبری، فرید کرمی، عضو هیأت مدیره انجمن آسیب‌شناسی، درباره کیفیت تجهیزات و کیت‌های آزمایشگاهی گفت: برخی کیت‌های داخلی و خارجی کیفیت لازم را ندارند که می‌تواند منجر به تشخیص نادرست بیماری شود. همچنین برخی روش‌های نوین تشخیص تحت پوشش بیمه‌ها قرار نمی‌گیرند و اقتصاد آزمایشگاه‌ها به دلیل وابستگی به بیمه‌ها بیمار است.

وی افزود که با حذف ارز ترجیحی، قیمت کیت‌ها ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش یافته و هزینه تشخیصی حدود ۳۰ درصد رشد کرده است، به‌طوری که بسیاری از بیماران توان پرداخت آن را ندارند.

امینی‌فرد و کرمی هر دو به مشکلات بیمه‌ای تأکید کردند و خواستار پوشش حداقل ۷۰ درصد هزینه‌های آزمایشگاهی توسط دولت شدند. کرمی افزود: قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی و تأخیر در پرداخت مطالبات آزمایشگاه‌ها باعث شده خدمات آزمایشگاهی به کالایی لوکس تبدیل شود.

هوش مصنوعی؛ ارتقای کیفیت تشخیص

همچنین هیوا صفار، دبیر علمی همایش، درباره نقش هوش مصنوعی گفت: هوش مصنوعی می‌تواند دقت و سرعت تشخیص آزمایش‌ها را افزایش دهد، اما نیازمند آموزش متخصصان و اطلاع‌رسانی مناسب به مردم است.

در این نشست، محمد برومند، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تأکید کرد: در استفاده از هوش مصنوعی باید دقت و نحوه بهره‌برداری از آن رعایت شود و در تشخیص‌های پیچیده به‌طور کامل جایگزین متخصصان انسانی نشود.

بیست و هفتمین همایش آسیب‌شناسی و طب آزمایشگاه تا ۷ آذرماه ادامه دارد و محورهای اصلی آن شامل نوآوری‌های تشخیصی، ارتقای کیفیت کیت‌ها و تجهیزات، فرصت‌های هوش مصنوعی و بازنگری در سیاست‌های بیمه‌ای آزمایشگاه‌ها است.

کد خبر 6668078

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها