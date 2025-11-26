تشخیص زودهنگام و غربالگری منظم در مراکز تخصصی سرطان‌ زنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، شیما علیزاده متخصص زنان و زایمان و فلوشیب آنکولوژی اظهار کرد: سرطان‌های زنان مجموعه‌ای از بدخیمی‌های دستگاه تناسلی شامل سرطان رحم، تخمدان، دهانهٔ رحم، واژن و ولو هستند که تشخیص به‌موقع و دسترسی به مراقبت‌های تخصصی در بهبود نتایج درمانی آن‌ها نقش تعیین‌کننده دارد.

وی با بیان اینکه سرطان دهانهٔ رحم یکی از قابل‌پیشگیری‌ترین سرطان‌ها محسوب می‌شود؛ انجام تست پاپ‌اسمیر، تست HPV و واکسیناسیون منظم از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه به شمار می‌روند، افزود: سرطان تخمدان نیز با وجود علائم مبهمی همچون درد لگنی، تورم شکم و تغییرات قاعدگی، در صورت توجه و پیگیری به‌موقع می‌تواند زودتر شناسایی شود.

این متخصص زنان و زایمان و فلوشیب آنکولوژی ادامه داد: همچنین سرطان آندومتر یا رحم که شایع‌ترین سرطان دستگاه تناسلی زنان در دوران پس از یائسگی است، با علامت هشداردهنده خونریزی غیرطبیعی رحمی شناخته می‌شود.

علیزاده گفت: سرطان‌های ولو و واژن اگرچه نادرتر هستند، اما بروز تغییرات پوستی، ضایعات مزمن یا احساس درد و سوزش نیاز به ارزیابی تخصصی دارد و معاینه منظم زنان نقش مهمی در تشخیص آن ایفا می‌کند.

وی افزود: مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی با حضور تیم فوق‌تخصصی انکولوژی زنان و برخورداری از تجهیزات پیشرفته، خدمات تخصصی و جامع را در حوزه سرطان‌های زنان ارائه می‌کند؛ این خدمات شامل غربالگری و تشخیص زودهنگام شامل کولپوسکوپی، پاپ‌اسمیر، تست HPV و سونوگرافی تخصصی، انجام جراحی‌های کم‌تهاجمی و جراحی‌های پیشرفته انکوژنیکولوژی، ارائه خدمات کامل شیمی‌درمانی و ارجاع به مراکز رادیوتراپی مجهز برای ادامه روند درمان و همچنین پیگیری و مراقبت حمایتی جهت افزایش کیفیت زندگی بیماران می‌شوند.

این متخصص زنان و زایمان یادآور شد: در این مرکز، مسیر درمان هر بیمار توسط تیم چندتخصصی و بر اساس آخرین استانداردهای علمی طراحی می‌شود تا بهترین نتیجه درمانی و بیشترین سطح ایمنی برای بیمار فراهم شود.

وی در پایان تأکید کرد: درمان به‌موقع، آگاهی و مراجعه منظم، سه رکن اصلی موفقیت در مدیریت سرطان‌های زنان هستند و بیمارستان شهید اکبر آبادی با رویکردی علمی و انسانی در مسیر سلامت زنان گام برمی‌دارد.