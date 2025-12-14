به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیل ظهر یکشنبه در آئین افتتاح نیروگاه ۲ مگاواتی زرندیه با اشاره به چالشهای کشور در مواجهه با فشارهای بینالمللی و تحریمها گفت: ایران در یک جنگ نابرابر با دنیای استکبار قرار دارد و دشمنان از تمام ابزارهای خود برای فشار آوردن استفاده میکنند و با صبر و استقامت و پایبندی به موضع حق، در این جنگ نابرابر پیروز خواهیم شد.
وی یاد و نام شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت و تاکید کرد: بیش از ۳۵ شهید از استان مرکزی در این جنگ تقدیم انقلاب شده است و مسیر تلاش برای رفع ناترازی و حمایت از تولید ادامه حرکت شهدای گرانقدر است.
استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت تأمین برق برای تولید و صنعت بیان کرد: در این استان ۸۲ درصد مصرف برق مربوط به بخش تولید و صنعت است در حالی که در تهران ۶۷ درصد مصرف مربوط به مصارف خانگی است و به همین دلیل اولویت اصلی استان تأمین انرژی برای حفظ چرخه تولید و جلوگیری از بیکاری کارگران و کاهش معیشت مردم است.
وی افزود: برای سال جاری هدفگذاری افزایش ظرفیت تولید ۵۰۰ مگاوات بود که تا کنون به ۴۵۰ مگاوات رسیده است و برنامهریزی برای سه سال آینده ایجاد پنج هزار مگاوات ظرفیت جدید است و این اقدام به سرمایهگذاران استان مرکزی اطمینان میدهد که ناترازی برق مانع فعالیتهای تولیدی نخواهد بود.
نقش محیط زیست در توسعه صنعتی بسیار حیاتی است
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت همزمان تولید و محیط زیست در شهرستانهای صنعتی منطقه، گفت: در این حوزه سه شهر صنعتی بزرگ وجود دارد و زندگی مردم در کنار صنعت و کشاورزی برای مسئولان بسیار اهمیت دارد.
حجتالاسلام محمد سبزی تاکید کرد: نقش محیط زیست در توسعه صنعتی بسیار حیاتی است و نباید سختگیریهای بیش از حد موجب توقف فعالیت واحدهای تولیدی شود.
وی گفت: از سوی دیگر نیز نباید رهاسازی کامل انجام شود و هدف ایجاد تعادلی است که هم چرخه صنعت بچرخد و هم استانداردهای لازم رعایت شده و رضایتمندی مردم حاصل شود.
حجت الاسلام سبزی از تلاشهای پرسنل و کارگران واحدهای صنعتی گفت: با ادامه این اقدامات هم هوای پاک و محیط زیست سالم حفظ خواهد شد، هم تولیدکنندگان چرخ اقتصاد منطقه را خواهند چرخاند و هم مردم در محیطی آرام و امن زندگی خواهند کرد.
ظرفیت تولید انرژی پاک در شهرستان زرندیه افزایش یافته است
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی نیز در این آئین گفت: در شهرستان زرندیه اقدامات ارزشمندی برای توسعه زیرساختهای برق، رفع ناترازی و اجرای پروژههای انرژی پاک در حال انجام است.
محمود محمودی افزود: با بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی و پروژههای مرتبط، ظرفیت تولید انرژی پاک در شهرستان افزایش یافته و زمینه برای رشد صنعتی و تولیدی منطقه فراهم شده است.
وی تصریح کرد: شرکت توزیع برق استان مرکزی با همکاری مدیران و سرمایهگذاران، مجوزها و هماهنگیهای لازم برای اجرای پروژهها را با سرعت دنبال میکند و امیدوار است این اقدامات منجر به تأمین پایدار برق واحدهای صنعتی و ارتقای رضایتمندی مردم شود.
