ضرورت تسریع در ایجاد نیروگاه خورشیدی و رفع موانع مالیاتی صنایع زرندیه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندوکیلی، بعدازظهر سه‌شنبه در جریان بازدید از چند واحد صنعتی شهرستان زرندیه اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، ۸۵ درصد برق مصرفی استان مرکزی در بخش صنعت و تولید مصرف می‌شود، در حالی که این رقم در استان تهران تنها ۳۶ درصد است به همین سبب امکان صرفه‌جویی خانگی در این استان محدود بوده و بار اصلی ناترازی برق بر دوش صنایع سنگین مانند فولاد و سیمان قرار دارد.

استاندار مرکزی، تسریع در ایجاد نیروگاه خورشیدی و رفع موانع مالیاتی صنایع زرندیه را ضروری دانست و گفت: ورود صنایع سیمان و فولاد به حوزه انرژی خورشیدی اقدامی هوشمندانه است که علاوه بر تضمین تولید، آثار مثبت زیست‌محیطی به همراه خواهد داشت.

زندیه وکیلی ادامه داد: صندوق توسعه ملی امکان ارائه تسهیلات ارزی برای واردات تجهیزات نیروگاه خورشیدی را فراهم کرده و بانک رفاه نیز تنها بانک داخلی است که در این بخش تسهیلات ریالی ارائه می‌دهد.

وی بر لزوم توجه صنایع به مسائل اجتماعی، تأمین مسکن کارکنان، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی، خریدهای محلی برای تقویت اقتصاد منطقه و به‌کارگیری نیروهای بومی تاکید کرد و گفت: موفقیت صنایع زمانی پایدار خواهد بود که مردم منطقه آن را موفقیت خود بدانند و ارتباط دوسویه میان صنعت و جامعه محلی برقرار شود.

استاندار مرکزی در خصوص ایمنی جاده‌ها گفت: با توجه به خطرناک بودن برخی مسیرهای فعلی، مسئولان خواستار مشارکت صنایع و خیران راه‌ساز در احداث مسیرهای ایمن‌تر شدند تا تردد کامیون‌ها و خودروهای سبک بدون خطر انجام شود.

زندیه وکیلی از تلاش مدیران و کارگران واحدهای صنعتی برای تأمین نیاز بازار و حفظ تعادل در عرضه محصولات به‌ویژه سیمان تقدیر شد و بر لزوم حمایت‌های دولتی و بانکی از این صنایع در مسیر توسعه پایدار تأکید کرد.