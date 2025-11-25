حجت‌الاسلام غبیشاوی درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن طرح مشکل و وضعیت موجود فاضلاب شهر آبادان اظهار کرد: شهر آبادان با معضل فرسودگی قسمت‌هایی از شبکه فاضلاب و همچنین نبود این شبکه در برخی مناطق روبرو است. این مشکل به حدی جدی است که در بسیاری از خیابان‌ها امکان روکش آسفالت نیز وجود ندارد و بستر خیابان‌ها در حال از بین رفتن است.

وی از تلاش اولیه و تصویب بودجه برای رفع این مشکل در سه سال پیش گفت: بر این اساس، مقرر شد قرارگاه خاتم‌الانبیاء و تشکیلات استانی، کار را پیش ببرند و در مقابل، وزارت نفت به این قرارگاه، نفت تحویل دهد. کار آغاز شد و مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای آبادان و ۸۰۰ میلیارد تومان برای خرمشهر در نظر گرفته شد و مقداری از کار پیش رفت.

امام جمعه آبادان با بیان اینکه متأسفانه پروژه با ایراد قانونی مواجه شد ادامه داد: مجلس شورای اسلامی اعلام کرد این طرح ایراد قانونی دارد و باید اصلاح شود، چرا که وزارت نفت نمی‌تواند به این شکل با قرارگاه قرارداد ببندد. این امر باعث توقف کامل پروژه شد. قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز با وجود تمام تلاش‌هایی که برای دریافت پول انجام داد، موفق نشد و بودجه به آن‌ها تعلق نگرفت. در نهایت، ادوات و وسایل آن‌ها نیز از استان جابجا شد در نتیجه پروژه شبکه فاضلاب آبادان و خرمشهر کاملاً بلاتکلیف ماند.

حجت‌الاسلام غبیشاوی با پیگیری‌ها و راه‌حل جدید برای حل این بحران گفت: ما بارها این موضوع را به عنوان حق مسلم مردم مطرح کردیم. خوشبختانه در نهایت و پس از پیگیری‌ها، اعتبار جدیدی برای این پروژه دیده شد. این بار، منبع تأمین اعتبار، منطقه آزاد اروند (که شامل آبادان و خرمشهر است) و پالایشگاه نفت آبادان تعیین شد. این امر منجر به امضای تفاهمنامه‌ای بین پالایشگاه و منطقه آزاد از یک طرف، و استاندار و فرماندار از طرف دیگر شد تا کار دوباره آغاز شود.

وی با ابراز امیدواری از اینکه مراحل اجرایی این پروژه سریعاً آغاز شود یاد آور شد: این مشکل که متأسفانه بسیار زمان‌بر شده و از بدحالی گذشته، ان‌شاءالله در کوتاه‌ترین مدت ممکن برطرف شود.

به گفته امام جمعه آبادان، دلیل توقف قبلی، ایراد قانونی و عدم تخصیص بودجه از سوی وزارت نفت بود که پس از حدود یک سال و نیم، اکنون پروژه از نو و با یک سازوکار جدید در حال آغاز است. در این روش جدید، پالایشگاه از محل فعالیت‌های اجتماعی خود و منطقه آزاد نیز از منابع خود، بدون نیاز به ردیف بودجه‌ای دولتی، هزینه را تأمین می‌کنند که برای کارهای مهم و اضطراری این اتفاق افتاد.

وی عنوان کرد: خوشبختانه اعتبار جدید گذاشته شده، تفاهم‌نامه امضا شده و منتظریم کار مجدد پیگیری شده و در جاهایی که باید، کارهای عملیاتی برای احداث شبکه جدید یا تعمیر شبکه موجود آغاز شود. مشکل اصلی، اعتبار و بودجه بود که اکنون در حال حل شدن است.