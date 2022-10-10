عملیات تکمیلی اجرای طرح فاضلاب آبادان و خرمشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اتابک جعفری عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از اختصاص ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر آبادان خبر داد و بیان کرد: اعتبارات این طرح برای خرمشهر نیز ۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: این طرح به مدت سه سال در مناطقی که فاقد شبکه فاضلاب هستند و در بخش خصوصی واقع نشدند، اجرایی خواهد شد و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مسئولیت اجرای آن را در دو شهرستان آبادان و خرمشهر برعهده دارد.

جعفری با بیان اینکه محل تأمین اعتبار این پروژه از بخش تهاتر نفت است، اظهار کرد: احداث ۹ باب ایستگاه پمپاژ، اجرای ۱۲۰ کیلومتر خطوط اصلی و فرعی و نصب ۲۰ هزار فقره انشعاب فاضلاب شامل اجرای یک ۱۶۰ کیلومتر لوله گذاری در آبادان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: در خرمشهر نیز احداث ۸ باب ایستگاه پمپاژ اجرای ۸۰ کیلومتر خطوط اصلی و فرعی و نصب ۱۵۰ فقره انشعاب فاضلاب شامل اجرای یک ۱۱۰ کیلومتر لوله گذاری در دست اجرا قرار می‌گیرد.

به گزارش مهر، بخش نخست طرح تکمیلی تأسیسات فاضلاب آبادان و خرمشهر آغاز شده و ۲۳ درصد پیشرفت داشته است.