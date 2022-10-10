  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۴۸

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور:

عملیات تکمیلی اجرای طرح فاضلاب آبادان و خرمشهر آغاز شد

عملیات تکمیلی اجرای طرح فاضلاب آبادان و خرمشهر آغاز شد

آبادان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: عملیات تکمیلی تأسیسات فاضلاب آبادان و خرمشهر با ۲۰ هزار میلیارد ریال آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اتابک جعفری عصر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از اختصاص ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر آبادان خبر داد و بیان کرد: اعتبارات این طرح برای خرمشهر نیز ۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: این طرح به مدت سه سال در مناطقی که فاقد شبکه فاضلاب هستند و در بخش خصوصی واقع نشدند، اجرایی خواهد شد و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مسئولیت اجرای آن را در دو شهرستان آبادان و خرمشهر برعهده دارد.

جعفری با بیان اینکه محل تأمین اعتبار این پروژه از بخش تهاتر نفت است، اظهار کرد: احداث ۹ باب ایستگاه پمپاژ، اجرای ۱۲۰ کیلومتر خطوط اصلی و فرعی و نصب ۲۰ هزار فقره انشعاب فاضلاب شامل اجرای یک ۱۶۰ کیلومتر لوله گذاری در آبادان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: در خرمشهر نیز احداث ۸ باب ایستگاه پمپاژ اجرای ۸۰ کیلومتر خطوط اصلی و فرعی و نصب ۱۵۰ فقره انشعاب فاضلاب شامل اجرای یک ۱۱۰ کیلومتر لوله گذاری در دست اجرا قرار می‌گیرد.

به گزارش مهر، بخش نخست طرح تکمیلی تأسیسات فاضلاب آبادان و خرمشهر آغاز شده و ۲۳ درصد پیشرفت داشته است.

کد مطلب 5606398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه