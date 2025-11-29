غلامرضا فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضورش در سه رویداد و کسب مدال طلا گفت: امسال در سه رویداد جهانی، امیدهای جهان و بازیهای کشورهای اسلامی حضور پیدا کردم و خدا را شکر در هر سه مسابقه موفق به کسب مدال طلا شدم. فشردگی مسابقات بالا بود اما خدا را شکر در هر سه مسابقه با موفقیت به ایران برگشتم.
دارنده مدال طلای جهان در مورد شرایط وزنیاش گفت: مسابقات جهانی را در وزن ۸۲ کیلوگرم کشتی گرفتم، اما بعد از آن به درخواست کادر فنی تصمیم گرفتم در وزن ۸۷ کیلوگرم شرکت کنم. هنوز تصمیم قطعی ندارم که بخواهم به ۸۷ بیایم، چون وزن طبیعی بدنم بین ۸۵ تا ۸۶ کیلو است و باید ببینیم نظر کادر فنی چیست. برای المپیک قطعاً وزن ۸۷ را کشتی میگیرم، اما اینکه امسال یا سال آینده به این وزن بیایم هنوز مشخص نیست.
وی درباره سطح مسابقات بازیهای کشورهای اسلامی گفت: سطح مسابقات بسیار بالا بود؛ امیدهای جهان هم که تمام عنوانداران جوان شرکت کرده بودند، و چه مسابقات کشورهای اسلامی که عنوانداران بزرگ جهان در وزن ۸۷ کشتی گرفتند. خدا را شکر با برنامهریزی دقیقی که با کادر فنی داشتیم و ریکاوریای که بعد از مسابقات جهانی بزرگسالان انجام دادیم، توانستم به آمادگی نسبی برسم و در مسابقات کشورهای اسلامی هم با بهترین نتیجه، یعنی مدال طلا، کار را تمام کنم.
فرخی درباره برنامههای آیندهاش گفت: باید ببینیم در سال میلادی جدید کادر فنی چه تصمیمی برای من دارد؛ اینکه در وزن ۸۲ بمانم یا به ۸۷ بروم. دو مسابقه مهم پیش رو داریم؛ مسابقات قهرمانی جهان بحرین و بازیهای آسیایی ناگویا. هنوز مشخص نیست برنامه کادر فنی برای من چیست و باید دید چه تصمیمی برای آیندهام خواهند گرفت.
دارنده مدال طلای جهان با مهر مطرح کرد؛
برای المپیک به وزن ۸۷کیلوگرم میآیم/برای تغییر وزن هنوزتصمیم نگرفته ام
ملیپوش کشتی فرنگی گفت: هنوز درباره تغییر وزن به ۸۷ کیلوگرم تصمیم نهایی نگرفته اما برای المپیک قطعاً در این وزن کشتی خواهد گرفت.
