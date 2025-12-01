روح الله میکائیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط استقلال قم در مرحله نیمه نهایی کشتی فرنگی گفت: قطعاً مرحله نیمه نهایی با مقدماتی خیلی متفاوت است و همه تیمها با تمام توان به میدان میآیند. استقلال قم هم شرایط خوبی دارد و ما توانستیم در مرحله مقدماتی صدرنشین باشیم و امیدوارم بتوانیم در نیمه نهایی و فینال هم برنده میدان باشیم.
سرمربی تیم کشتی فرنگی استقلال قم گفت: البته موضوعی که کمی ما را نگران کرد ابتلای چند کشتیگیر به ویروس جدید بود که خدا را شکر الان شرایط خوبی دارند و در مرحله نقاهت به سر میبرند.اما ممکن است کشتیگیران دیگر هم به این ویروس مبتلا شده باشند که امیدوارم این طور نباشد و لیگ کشتی با جذابیت تمام پیگیری شود. خدا را شکر کشتیگیران ما هم الان شرایط خوبی دارند و امیدوارم بهترین نتیجه را رقم بزنند.
وی در مورد رویارویی با تیم دانشگاه آزاد گفت: این تیم هم کیفیت خوبی دارد و هدایت آن برعهده ملک محمد بویری است که سابقه زیادی در لیگ دارد. امیدواریم که جدال بین این دو تیم به بهترین شکل برگزار شود و هر تیمی که شایسته میدان باشد به پیروزی برسد.
میکائیلی در مورد جذب کشتیگیران شاخص و خارجی گفت: ما ملیپوشان خوبی جذب کردیم. پویا دادمرز، مهدی محسن نژاد، ایمان محمدی، امیر عبدی، ناصر علیزاده، محمد ناقوسی، جواد اسماعیلی و علی اکبر یوسفی در ترکیب تیم ما حضور دارند. امیدوارم که روز مسابقه روز این کشتیگیران باشد و بهترین عملکرد خودشان را به نمایش بگذارند.
وی گفت: البته کشتی واقعاً غیرقابل پیشبینی است و موضوعی که باعث جذابیت کشتی میشود همین غیرقابل پیشبینی بودن آن است. گاهی وقتها روی یک کشتیگیری همه حساب باز میکنند اما در جریان مسابقه نتیجه را به یک کشتیگیر گمنام واگذار میکند، بنابراین هیچ چیزی قابل پیشبینی نیست.
میکائیلی گفت: من خودم به عنوان سرمربی همین غیرقابل پیشبینی بودن کشتی را دوست دارم. به هر حال امیدوارم کشتیگیران تراز اول در مسابقات لیگ با کشتیگیران گمنام تن به تن شوند چرا که همین موضوع انگیزه و جذابیت لیگ را بالا میبرد.
وی در مورد کیفیت لیگ کشتی ایران گفت: من حدوداً ۱۶ سال است که در لیگ شرکت میکنم و مسابقات را با هر شیوهای به صورت رفت و برگشت یا متمرکز یا غیرمتمرکز دیدهام. امسال نسبت به دورههای قبل لیگ کشتی ایرادات کمتری داشت. قوانین و اساسانامهای که سازمان لیگ تصویب کرده نسبت به گذشته سفت و سختتر است و باعث شده که کمتر تخلف صورت بگیرد. متأسفانه در گذشته اتفاقات بدی در لیگ شاهد بودیم اما الان خیلی کمتر شده است.
وی گفت: در کل نسبت به گذشته لیگ کشتی فرنگی تغییرات مثبتی داشته است اما پویایی لیگ نیازمند جذب اسپانسر است. امیدوارم اسپانسرها هم ورود کنند، من خودم تا جایی که بتوانم اسپانسر را در لیگ نگه میدارم تا سال بعد هم تیمداری کنند. وقتی اسپانسر در لیگ بماند تعداد تیمها هم افزایش پیدا میکند و در نتیجه جذابیت لیگ هم بالا میرود.
سرمربی تیم کشتی فرنگی استقلال قم گفت: کشتی ورزش اول ایران است و ظرفیت بسیار بالایی دارد. قطعاً باید همه در جهت دیده شدن کشتی بیشتر قدم برداریم. در حال حاضر با توجه به اقدامات رئیس فدراسیون مسابقات از تلویزیون پخش میشود و همین موضوع باعث جذب اسپانسر میشود.
میکائیلی گفت: کشتی بیشترین مدال آور کاروان ایران در مسابقات المپیک و آسیایی یا جهانی است. الان حضور استقلال در لیگ کشتی اتفاق بسیار خوبی است، امیدوارم بانک شهر هم در لیگ کشتی فرنگی ورود کند. حضور اسپانسرها به قهرمانان و کشتیگیران انگیزه میدهد. واقعاً کشتی حق بزرگی به ورزش کشور دارد.
