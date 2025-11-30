شمارش معکوس برای فینال داغ لیگ برتر کشتی فرنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از دو دور رفت و برگشت نفسگیر لیگ کشتی فرنگی، تیمهای صعودکننده معرفی شدند و فینال این مسابقات پنجشنبه جاری برگزار خواهد شد.
در گروه A تیمهای استقلال قم، رعد پدافند ارتش و مقاومت البرز به ترتیب در ردههای اول تا سوم ایستادند.
در گروه B نیز نفت و گاز زاگرس جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی و سیناصنعت ایذه راهی مرحله بالاتر شدند.
اکنون دو دوئل طلایی نیمهنهایی مشخص است؛ دو رقابت که میتواند مسیر قهرمانی را از همین حالا روشن کند:
* استقلال قم – دانشگاه آزاد اسلامی
* رعد پدافند ارتش – نفت و گاز زاگرس جنوبی
تیمها برای مرحله نهایی دست روی مهرههای نامدار گذاشتهاند و قصد دارند با ملیپوشان و ستارگان خود پا به میدان بگذارند.
نظر شما