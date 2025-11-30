  1. ورزش
شمارش معکوس برای فینال داغ لیگ برتر کشتی فرنگی

مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور روز پنج شنبه ۱۳ آذرماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از دو دور رفت و برگشت نفس‌گیر لیگ کشتی فرنگی، تیم‌های صعودکننده معرفی شدند و فینال این مسابقات پنج‌شنبه جاری برگزار خواهد شد.

در گروه A تیم‌های استقلال قم، رعد پدافند ارتش و مقاومت البرز به ترتیب در رده‌های اول تا سوم ایستادند.

در گروه B نیز نفت و گاز زاگرس جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی و سیناصنعت ایذه راهی مرحله بالاتر شدند.

اکنون دو دوئل طلایی نیمه‌نهایی مشخص است؛ دو رقابت که می‌تواند مسیر قهرمانی را از همین حالا روشن کند:

* استقلال قم – دانشگاه آزاد اسلامی
* رعد پدافند ارتش – نفت و گاز زاگرس جنوبی

تیم‌ها برای مرحله نهایی دست روی مهره‌های نامدار گذاشته‌اند و قصد دارند با ملی‌پوشان و ستارگان خود پا به میدان بگذارند.

