شمارش معکوس برای فینال داغ لیگ برتر کشتی فرنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از دو دور رفت و برگشت نفس‌گیر لیگ کشتی فرنگی، تیم‌های صعودکننده معرفی شدند و فینال این مسابقات پنج‌شنبه جاری برگزار خواهد شد.

در گروه A تیم‌های استقلال قم، رعد پدافند ارتش و مقاومت البرز به ترتیب در رده‌های اول تا سوم ایستادند.

در گروه B نیز نفت و گاز زاگرس جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی و سیناصنعت ایذه راهی مرحله بالاتر شدند.



اکنون دو دوئل طلایی نیمه‌نهایی مشخص است؛ دو رقابت که می‌تواند مسیر قهرمانی را از همین حالا روشن کند:



* استقلال قم – دانشگاه آزاد اسلامی

* رعد پدافند ارتش – نفت و گاز زاگرس جنوبی



تیم‌ها برای مرحله نهایی دست روی مهره‌های نامدار گذاشته‌اند و قصد دارند با ملی‌پوشان و ستارگان خود پا به میدان بگذارند.