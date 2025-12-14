  1. ورزش
جایزه پدیده سال کشتی فرنگی به غلامرضا فرخی رسید

غلامرضا فرخی به‌عنوان برترین فرنگی‌کار جهان در سال ۲۰۲۵ از سوی اتحادیه جهانی کشتی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا فرخی به‌عنوان برترین فرنگی‌کار جهان در سال ۲۰۲۵ از سوی اتحادیه جهانی انتخاب شد. اتحادیه جهانی کشتی در این باره نوشت: «در وقتی فرصت در زد، فرخی فقط برای پاسخ دادن آن‌جا نبود؛ آمده بود که در را از جا بکند. فرخی ۲۳ ساله، این توپ ویرانگر، برای نخستین بار در دوران حرفه‌ای‌اش وارد ترکیب بزرگسالان ایران شد و هر کسی را که مقابلش قرار گرفت در هم کوبید؛ چه در وزن ۸۲ کیلوگرم و چه ۸۷ کیلوگرم. فرخی فقط مسابقه نبرد؛ از روی حریفان عبور کرد.

او با ثبت رکورد کامل ۱۷ برد و صفر باخت، شامل ۱۱ پیروزی با برتری فنی و ۶ پیروزی امتیازی، تمام طلاها را درو کرد: قهرمانی جهان بزرگسالان، قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال، بازی‌های کشورهای اسلامی و رنکینگ زاگرب. در وزنی که معمولاً در اختیار باتجربه‌هاست، فرخی کاری کرد که دنیا بایستد و با نگاه تازه‌ای به جوان‌ها بنگرد.»

