  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۹

توکلی: تحویل گاز به نیروگاه‌ها فراتر از برنامه است

توکلی: تحویل گاز به نیروگاه‌ها فراتر از برنامه است

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: مقدار گاز تحویلی به نیروگاه‌ها در آبان و روزهای ابتدایی آذر بسیار بالاتر از برنامه مورد توافق بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره وضع گازرسانی به نیروگاه‌ها با توجه به سرد شدن هوا و افزایش مصرف بخش خانگی و تجاری اعلام کرد: مقدار گاز تحویلی به نیروگاه‌ها در آبان و روزهای ابتدایی آذر بسیار بالاتر از برنامه مورد توافق بوده است.
وی در مقایسه سرمای امسال با پارسال گفت: معدل هوا براساس گزارش‌های هواشناسی نسبت به پارسال گرم‌تر نبوده، اما با توجه به سرد شدن تدریجی، سرمای امسال خود را مانند پارسال نشان نداده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره آمادگی شبکه گازرسانی به بخش خانگی در مواجهه با سرمای شدید اظهار کرد: آمادگی کامل برای حفظ پایداری شبکه در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جز و حمل و نقل وجود دارد؛ حتی در صورت افزایش شدت سرما، شبکه با سازوکارهای برنامه‌ریزی شده مدیریت می‌شود.

کد خبر 6668157
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اکبر IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      0 0
      پاسخ
      اگه مدیریت نمیکردید واقعا چه اتفاق بدتر وهولناک تری رخ میداد. برای سومدیریت فقط کافیه پنجره باز بشه،نمای روبرو دیده بشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها