به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال الوصل امارات در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: بازی فردا مسلماً سخت خواهد بود. تیم حریف از بازیکنان زیادی برخوردار است و در دیدار رفت روز بدی را داشتیم و برای فردا میخواهیم نتیجه دیدار رفت را جبران کنیم.
ساپینتو تصریح کرد: تیم خوبی هستیم و فردا فرصت داریم این موضوع را نشان بدهیم. همه بازیکنان با تمرکز و انگیزه بالا آماده هستند تا پیروز این مسابقه شوند. میدانیم این بازی برای حریف تأثیرگذار نیست اما برای ما اهمیت زیادی دارد. هدف ما برد این مسابقه است.
وی ادامه داد: انتظار دارم بازیکنانم دقیقا همان کارهایی را انجام دهند که از آنها میخواهم. قصد داریم شخصیت تیمی خود را نشان بدهیم و با جان و دل، همراه با نظم و تمرکز بالا بازی کنیم. نباید هیچ اشتباهی داشته باشیم. حریف را به خوبی آنالیز کردهایم، بهویژه اینکه سرمربی خود را تغییر دادهاند.
سرمربی استقلال افزود: امیدوارم بتوانیم یک شب خوب را به هواداران هدیه بدهیم و با برد زمین را ترک کنیم.
ساپینتو درباره تغییرات استقلال نسبت به بازی رفت و همچنین تغییر رفتار او در کنار خط توضیح داد: من همان آدم سابق هستم و تغییری نکردهام. در دوره قبلی که اینجا بودم همیشه روی کارم تمرکز داشتم و به همه احترام میگذاشتم و متقابلاً انتظار احترام داشتم. همیشه به مردم و فرهنگ کشورها احترام گذاشتهام و معتقدم باید حرفهای رفتار کنیم. بازیکنانم میدانند خواستههایم همان موارد گذشته است.
او اضافه کرد: من آدم احساسی هستم و گاهی به خاطر همین احساسات اتفاقاتی میافتد، اما این ذات من است. همیشه سعی میکنم انرژی زیادی به بازیکنان منتقل کنم تا بهترین عملکرد را داشته باشند. برای بازی فردا مانند یک خانواده هستیم و از هواداران میخواهم ما را حمایت کنند تا جو خوبی ایجاد شود و فشار روی حریف قرار بگیرد.
سرمربی استقلال درباره انتظار هواداران برای انتقام شکست دور رفت اظهار کرد: «ما با انتقام زندگی نمیکنیم. هر مسابقه شرایط خودش را دارد. نتیجه بازی رفت برای ما قابل قبول نبود و مسئولیت داریم به عنوان یک تیم بزرگ تصویر و نتیجهای متفاوت خلق کنیم. به ظرفیت خودمان ایمان داریم و با همین ذهنیت وارد زمین میشویم. حریف تیم خوبی است اما امیدوارم بتوانیم پیروز شویم. فردا با احترام، اما با روحیه بالا و جاهطلبی وارد زمین میشویم.
ساپینتو یادآور شد: از اینکه آن شکست سنگین را تجربه کردیم ناراحتیم. همه از آن بازی ناراحت هستند و آن دیدار را اصلاً قبول نداریم. میتوانیم این ذهنیت را تغییر بدهیم و قطعاً این کار را انجام خواهیم داد.
وی درباره سه بازی سخت آینده استقلال گفت: با تمام قوا به میدان میرویم و فعلاً فقط روی این مسابقه تمرکز داریم.
سرمربی استقلال در مورد همکاری با ستارههای تیم بیان کرد: «بازیکنانم را دوست دارم. روحیه خوبی دارند و فضای مثبتی در تیم وجود دارد. همه دوست دارند بازی کنند و ما این موضوع را مدیریت میکنیم. ما ستاره نداریم؛ یک تیم هستیم و ستاره واقعی، کل تیم است. از ابتدا تا انتهای مسابقه با ذهنیت برد و بدون تسلیم شدن بازی میکنیم.
ساپینتو در پاسخ به این سؤال که استقلال پس از شکست سنگین بازی رفت تا چه اندازه برای این دیدار آماده شده است، گفت: همانطور که در 6 بازی اخیر نشان دادیم و ثابت کردهایم تیمی با ظرفیت بالا هستیم.
نظر شما